„Blíží se další bouře.“ WHO varuje před šířením varianty omikron v Evropě

Evropské země čeká výrazný a prudký nárůst nových případů koronavirové varianty omikron. V úterý to řekl ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO) Hans Kluge a následně vybídl země k připravenosti. Omikron podle WHO dosud zaznamenalo nejméně 38 z 53 zemí Evropy. Vir se zatím rozšířil hlavně mezi mladými dospělými.