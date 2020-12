Švédku podezřívali, že doma třicet let věznila syna. Důkazy se nenašly

Švédská prokuratura uzavře vyšetřování, které tento týden zahájila kvůli podezření, že sedmdesátiletá Švédka ve svém bytě téměř tři desítky let věznila vlastního syna. Podle prokuratury se nenašly žádné důkazy, že by muž byl v bytě proti své vůli nebo že by ho matka týrala.