Švédka skoro třicet let věznila svého syna v bytě, zachránila ho příbuzná

Podle prokurátorky Emmy Olssonové mohla být oběť v bytě zavřená téměř třicet let. Švédský list Expressen napsal, že syn zadržené ženy přestal asi ve dvanácti letech navštěvovat školu.

Příbuzná, která muže objevila, švédským médiím řekla, že dotyčný seděl v rohu místnosti na zemi a prakticky nebyl schopen mluvit. Navzdory svému věku měl jen málo zubů, byl podvyživený a jeho nohy byly pokryté zanícenými ranami.

Uvedla také, že už delší dobu matku z věznění syna podezírala. Když se dozvěděla, že je žena v nemocnici, osobně se v neděli večer do jejich bydliště v okrese Haninge jižně od Stockholmu vydala.

„Říkala jsem si, že musí mít strach, protože matka byla jeho jediná jistota a najednou byla pryč. Bylo to, jako bych z reality vešla do nějakého hororu,“ popisuje. „Páchlo to tam hnilobou,“ líčí.

V bytě byla tma a spousta odpadků. „Zavolala jsem záchranku a nemocnice pak o případu uvědomila policii,“ pokračuje s tím, že když se pohledem střetla s vězněným příbuzným, začal dokola opakovat její jméno, byť ji neviděl přes dvacet let.

„Matka mu ukradla jeho život a zmanipulovala své okolí, aby si své tajemství uchovala,“ říká žena. Vzpomíná také, že se už dávno pokusila na situaci v rodině upozornit, ale ostatní členové příbuzenstva to zřejmě ututlali. „Byla jsem mladá a nakonec jsem to vzdala,“ dodává.

„Muž je nyní v nemocnici... Potřeboval operaci,“ potvrdila prokurátorka Olssonová bez dalších podrobností. Matka obvinění z věznění syna a z vážného ublížení na těle odmítá.