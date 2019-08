Jedna jachta a šest letenek. Plavba Grety přes Atlantik ekologická nebude

Kapitán jachty vezoucí do New Yorku ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou se do Evropy vrátí letecky. Tento způsob přepravy chce přitom aktivistka omezit. S jachtou popluje zpět nový pětičlenný tým, který dorazí do Spojených států rovněž vzdušnou cestou. Navíc není vyloučeno, že zpět poletí i sama Thunbergová.