Míříme ke katastrofě. Mrtvých ve Švédsku přibývá, klid dostává trhliny

Anders Tegnell působí dojmem, že odpovídat na podobné otázky ho už trochu unavuje. Měla by být zavedena karanténa Stockholmu, který je hlavním ohniskem epidemie? Co říká na sílící kritiku své strategie v boji s chorobou COVID-19?



„Ano, došlo k nárůstu případů, ale zatím to není dramatické. Samozřejmě se dostáváme do fáze epidemie, v níž během následujících pár týdnů přibude daleko víc nakažených a více lidí na jednotkách intenzivní péče, ale tak je to i ve všech ostatních zemích – nikde se šíření nepodařilo výrazným způsobem zpomalit,“ prohlásil tento týden vrchní státní epidemiolog.

Opatření, která zavedla švédská vláda na jeho doporučení, jsou zatím ve srovnání se zbytkem Evropy velmi umírněná. Zákaz shromažďování lidí nad 50 osob, zákaz návštěv v domech pro seniory, uzavřené univerzity. Základní a střední školy dál fungují, stejně jako kina, fitness centra, restaurace a bary. Seniorům nad 70 let bylo doporučeno, aby omezili společenské kontakty.

Klid, věříme vládě

Zkrátka řečeno: hlavně žádnou paniku. Stoický klid a vyrovnanost za všech okolností ostatně mají Švédové v povaze. Stejně jako hluboce zakořeněnou důvěru ve státní instituce, což se projevuje i ve vnímání vládní strategie v boji s koronavirem.

„Věřím, že lékaři, kteří radí vládě, vědí, co dělají. Předpokládám proto, že jsme připraveni, jak jen můžeme,“ svěřil se listu The Guardian obyvatel Stockholmu Robert Andersson. „Ta hysterie, kterou šíří média, je daleko nebezpečnější než samotný virus,“ dodává.



V odborných kruzích však takový klid rozhodně nepanuje. Na dva tisíce lékařů a vědců podepsalo minulý týden podepsalo petici vyzývající vládu k přijetí tvrdších opatření.

„Neprovádíme dost testů, nedohledáváme nakažené, neizolujeme je v dostatečném rozsahu – dáváme koronaviru naprostou svobodu,“ obává se imunoložka Cecilii Söderberg-Nauclérová z prestižní lékařské univerzity Institut Karolinska. „Směřujeme ke katastrofě,“ zhodnotila kroky vlády.

Křivka začíná růst

Tegnell ovšem tvrdší omezení pohybu, která zavedly i sousední skandinávské země, vytrvale odmítá. „Problém tohoto přístup spočívá v tom, že dojde k vyčerpání systému. Nemůže několik měsíců držet zemi v izolaci – to je prostě nemožné,“ myslí si vrchní epidemiolog.

Zásadně odmítá myšlenku, že by chtěl v populaci desetimilionové země vypěstovat kolektivní imunitu. Podle svých slov chce jen zpomalit šíření koronaviru na takovou úroveň, aby to zdravotnický systém zvládl, ale zároveň se nemusela zavádět drakonická opatření. „Striktní opatření by se měla zavádět ve velmi specifických intervalech a měla by trvat jen co nejkratší dobu,“ myslí si.

Otázkou zůstává, jestli k tomu nakonec nebude vláda přinucena. Úřady zatím evidují téměř 5 600 nakažených a přes tři stovky mrtvých. Počet potvrzených případů roste nyní o čtyři sta až pět set denně. Stockholmská radnice proto posiluje kapacity nemocnic, armáda o víkendu zprovozní provizorní nemocnici v konferenčním centru.



„Vláda se domnívá, že to nedokáže zastavit. Tak se rozhodla, že nechá lidi umírat,“ myslí si imunoložka Söderberg-Nauclérová. „Jsou tady náznaky, že případů přibývá dvakrát rychleji než v Itálii. Ve Stockholmu bude brzy akutní nedostatek lůžek na JIP. Ale oni nechápou, že až k tomu dojde, tak už bude příliš pozdě,“ dodává.



Tegnell ve čtvrtek na pravidelné prezentaci nových údajů uznal, že prokázaných případů rychle přibývá. „Dosáhli jsme nové úrovně. Bojíme se hlavně o staré lidi. Křivka začíná růst. Téměř polovina hospitalizovaných jsou starší lidé,“ poukázal na zprávy, že infekce se nyní šíří v domovech pro seniory.