Ve Francii má koronavirus 6 507 obětí, Itálie má vrchol pandemie za sebou

Koronavirus se ve Francii potvrdil již u 64 338 pacientů v nemocnicích, v pečovatelských zařízeních byla nákaza potvrzena či na ni panuje podezření u dalších téměř 18 tisíc lidí. S odvoláním na data ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura AFP, s tím, že údaje z domovů seniorů zatím nejsou kompletní.

Testy prováděné ve francouzských nemocnicích vyšly podle nové bilance pozitivní již u 64 338 pacientů, což je o 5 233 více, než úřady hlásily o den dříve. V pečovatelských zařízeních byla nákaza potvrzena či na ni panuje podezření u dalších téměř 18 000 lidí.

Ačkoliv oproti čtvrtku klesl počet pacientů, kteří museli být přijati na jednotky intenzivní péče, z 382 na 263, epidemie podle Salomona ve Francii zatím ještě nekulminuje. „Stále nám neklesá počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Ještě nejsme na vrcholu téhle vlny, a o to méně na začátku ústupu této vlny,“ prohlásil. V zemi se zatím od začátku krize z nemoci COVID-19 zotavilo 14 008 lidí, o 1 580 více, než úřady evidovaly ve čtvrtek.

V Itálii očekávají, že počty obětí budou klesat

Ještě horší je situace v Itálii. Tam zemřelo za poslední den 766 pacientů s koronavirem, mrtvých je tak od začátku epidemie už celkem 14 681. Nakažených hlásí úřady skoro 120 tisíc, nově infikovaných však nyní přibývá menším tempem, než v předchozím týdnu. Za posledních 24 hodin mělo na COVID-19 pozitivní test 4 585 lidí, zatímco koncem března se denní přírůstek infikovaných pohyboval kolem šesti tisíc, informoval úřad civilní ochrany.

Italští epidemiologové předpokládají, že jihoevropská země, která je co do počtu obětí koronaviru nejhůře zasaženým státem světa, už má vrchol pandemie za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba ve stejné výši a postupně začít klesat.

Nová bilance tomuto trendu odpovídá, protože nových obětí choroby COVID-19 bylo v pátek jen o šest více, než ve čtvrtek. Nově potvrzených případů nákazy je zhruba o 80 méně, než předchozí den. Celkově se počty nově nakažených drží pod číslem 4 800 už od pondělka, kdy bylo nových případů dokonce jen 4 053, což bylo nejméně od 17. března.

Situace se zvolna zlepšuje i v Lombardii, která je šířením koronaviru postižená nejvíce. V pátek tam ohlásili 351 úmrtí a 1 455 nově prokázaných případů nákazy. O den dříve bylo mrtvých 367 a nakažených 1 292.

Výrazněji nyní stoupá i počet vyléčených - těch je nyní 19 758. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 4 068 lidí v kritickém stavu. Podporu dýchacích přístrojů potřebuje i množství zdravotníků, jichž se dosud nakazilo kolem deseti tisíc. Nejméně 120 lékařů a sester infekci podlehlo, uvedla agentura APA s odvoláním na profesní sdružení.