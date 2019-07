Vraždu politika Lübckeho plánoval roky. Extremista ovšem přiznání odvolal

Ve svém přiznání Stephan E. rovněž uvedl, že ho vražda „nekonečně mrzí“, protože by nikdo neměl umírat kvůli svým výrokům. To, co učinil Lübckeho rodině, je neodpustitelné, citují německá média z původní výpovědi podezřelého.

Podle informací médií Stephan E. trpí ve vyšetřovací vazbě depresemi a byl mezitím přeložen na oddělení pro nemocné.

Pětačtyřicetiletý Stephan E. z Kasselu je podezřelý z vraždy politika německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho, který byl vysoce postaveným úředníkem místní správy. K vraždě z počátku června se nejdřív přiznal, později však přiznání odvolal.



Důvodem k činu moha být podle německých médií Lübckeho informační akce o přijímání uprchlíků v roce 2015. Rozhodující však patrně byly sexuální útoky imigrantů na ženy o silvestrovské noci 2015/2016 v Kolíně nad Rýnem a také teroristický útok z roku 2016 ve francouzském Nice s více než 80 mrtvými. To všechno ho nesmírně rozezlilo, připustil podezřelý podle médií ve své původní výpovědi. Poslední kapkou pak podle něj byla islamistická vražda dvou žen z Norska a Dánska v Maroku loni v prosinci.

Podezřelý byl německým úřadům známý kvůli svému dřívějšímu zapojení do pravicově extrémní scény. V posledních letech jej však německé úřady cíleně nesledovaly. Pětačtyřicetiletý muž byl v minulosti opakovaně souzen, mimo jiné za pokus o útok trubkovou bombou na uprchlickou ubytovnu nebo za vážné zranění přistěhovalce, čehož se dopustil ve vazbě.



Stephan E. trvrdí, že se z pravicové extremistické scény stáhl po svém odsouzení kvůli napadení odboráře v roce 2009 v Dortmundu. K rozhodnutí opatřit si zbraně údajně dospěl už v roce 2014, s cílem ochránit svou rodinu před zločinností cizinců. Jeho přítel H. ho pak odkázal na J., který mu sehnal celý arzenál zbraní, včetně samopalu typu Uzi.

Vražda Lübckeho Německem otřásla a vyvolala debatu o pravicovém extremismu v zemi. Pětašedesátiletý Lübcke byl zastřelen u svého domu nedaleko Kasselu. Motivem jeho vraždy byl podle vyšetřovatelů zřejmě jeho vstřícný přístup k migrantům.