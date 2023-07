Komunistický podnikatel staví největší Stalinovo muzeum v Rusku

Stavba ve městě nacházejícím se v Nižněnovgorodské oblasti začala 28. června. Zorov hodlá umístit na staveniště speciální kámen, do kterého bude umístěna kapsle se vzkazem budoucím generacím. Tato kapsle by se měla otevřít 9. května 2045, tedy 100 let od konce druhé světové války. Rusové slaví vítězství 9. května, nikoliv jako zbytek světa 8. května.

Podnikatel zpočátku odhadoval cenu projektu na 20 milionů rublů (pět milionů korun). Se stavebními pracemi chtěl začít v roce 2022, kvůli prudkému zdražení stavebního materiálu ale musely být odloženy. Nyní se odhadované náklady pohybují okolo 120 milionů rublů (30 milionů korun), uvádí list Kommersant.

„Je to vzpomínka a projev úcty k sovětské éře, respektive k Josifovi Stalinovi jako státníkovi. Pocta k památce lidí, kteří budovali závody, vodní elektrárny, kolchozy a sovchozy. Bojovali, vyhráli a zemřeli v jeho jménu. S ním jsou spojeny tisíce událostí: atomová bomba, letecký a kosmický průmysl, vědecky náročné podniky a tak dále. Všechno, co jsme během 32 let ztratili,“ uvedl Zorov.

Podnikatel věnuje do části expozice věci ze své osobní sbírky. Muzeum postaví na svém pozemku.

Další části výstavy chce získat od dárců. Částky, které vyberou, hodlá věnovat na nákup exponátů. Dárci do muzea mohou věnovat předměty z dob kolektivizace, války i poválečné výstavby.

„Stalinovo centrum není komerční projekt, ale vlastenecký, duchovní, vzdělávací projekt. Bude tam kavárna, suvenýry nebo sál na pronájem. Peníze mých kolegů a partnerů půjdou na jeho údržbu,“ představil podnikatel svou vizi.

Stalin nechvalně proslul naprostým nezájmem o lidské životy. Rozsáhlými čistkami si zajistil naprostou kontrolu nad komunistickou stranou, tajnou policií, státními institucemi a celou sovětskou společností. Jeho umělé přesuny národnostních menšin, násilná kolektivizace a posílání „bývalých lidí“ do gulagů stály život miliony lidí. Ve druhé světové válce neváhal obětovat miliony vojáků, aby porazil Němce. Proto Sovětský svaz evidoval největší počet zabitých v důsledku válečného běsnění.

Stalinův živý kult

Přesto má v Rusku stále silný kult, udržovaný zvláště Komunistickou stranou Ruska. I režim prezidenta Vladimira Putina se ale podílí na šíření představy Stalina jako zachránce celého světa před nacisty. Aktivně též potírá Stalinovy kritiky, kteří upozorňují na jeho zločiny.

Putin sice přiznal, že někdejší generální tajemník SSSR má na rukou krev, odmítl jej za to však přílišně kritizovat. „Nepřiměřené démonizování Stalina je způsob, jak útočit na Sovětský svaz a Rusko,“ zdůraznil.

Během vzpomínkových akcí na výročí důležitých bojů Velké vlastenecké války, jak Rusové označují druhou světovou válku, Putin přímočaře naznačoval podobnosti mezi bojem Rusů proti německým nacistům a údajným současným „neonacistům“ na Ukrajině. Moskva rozpoutala invazi do země s cílem ji „denacifikovat“, pro svá tvrzení ale nepředložila žádné důkazy. Západ a Ukrajina obviňují Rusko z napodobování Stalinovy imperialistické politiky a snahy o obnovy SSSR.

Část ruské veřejnosti se Putinovi daří přesvědčit, že je novým vůdcem odporu proti nacistické zvůli. „Stalin bojoval proti nacismu,“ řekl listu Politico devatenáctiletý student medicíny Maxim, jeden z účastníků vzpomínkové akce na Rudém náměstí ku příležitosti 70. letého výročí Stalinovy smrti. „A náš prezident se nyní postavil do čela, aby se toho znovu ujal.“