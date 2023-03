Stalin je zbraní proti Západu. Putin by se od něj měl učit, zní z Ruska

V neděli u příležitosti 70. letého výročí Stalinovy smrti prokremelská zpravodajská agentura RIA Novosti zveřejnila názorový článek, nazvaný „Stalin je zbraň v bitvě mezi Ruskem a Západem“. Podle autora Petra Akopova mělo zřeknutí se diktátora pro Rusko ničivé následky. Komentátor tvrdí, že Západ využil kritiky jeho kultu osobnosti, aby z něj udělal druhého Adolfa Hitlera a z Ruska tudíž nacistické Německo. Tím se mu v rukách objevil nástroj k zničení samotného SSSR.

Akopov obviňuje ruské liberály, že jejich démonizace Stalina „není jen protisovětská, ale též rusofobní, zaměřená na rozdělení a porážku Ruska“. někdejšího vládce SSSR vyzdvihuje jako metlu pro zkorumpované úředníky a zrádce, budovatele spravedlivého nového světového řádu a jednu z mála postav ruské historie schopných účinně se postavit Západu.

„Stalin by měl pracovat pro Rusko, pomoci nám k vítězství. Sám by to tak chtěl,“ píše komentátor.

Akopov je autorem předčasně uniklého článku, který na počátku války odhalil plány Moskvy na vybudování nového řádu, v němž samostatná Ukrajina nebude mít místo. Článek podle odpůrců ruské invaze slouží jako doklad, že Rusko se vrátilo do dob stalinistického přepisování map.

Putin invazi do sousedního státu odůvodnil bojem s údajnými ukrajinskými nacisty. U části Rusů jeho rétorika padla na úrodnou půdu. „Stalin bojoval proti nacismu,“ řekl listu Politico devatenáctiletý student medicíny Maxim, jeden z účastníků nedělní pamětní akce na počest diktátora na Rudém náměstí. „A náš prezident se nyní postavil do čela, aby se toho znovu ujal.“

Shromáždění v Moskvě vedla Komunistická strana Ruské federace. Její předseda Gennadij Zjuganov využil příležitosti, aby dal radu samotnému Putinovi a doporučil mu se inspirovat Stalinovými „lekcemi“.

„Je čas se uchýlit k akci a začít bojovat skutečným způsobem,“ řekl šéf komunistů. Putina ocenil, že na Ukrajině bojuje proti „zničení nejen ruského státu, ale celého ruského světa“.

Koncepce ruského světa je v zásadě oficiální ideologií Kremlu. Spočívá v předpokladu, že kdokoliv mluví a myslí rusky, je součástí určitého duchovního prostoru, jehož hranice jsou širší než ty, které oficiálně patří Rusku. Do ruského světa tudíž patří ruské menšiny v okolních zemích, ale lze do něj v podstatě zahrnout i ty, kteří vyznávají „konzervativní“ ruské hodnoty. Podle kritiků je teorie ruského světa jen vznešeně znějící zástěrkou pro obyčejný ruský imperialismus, jehož posledním projevem je ruský vpád na Ukrajinu.

Šéf Kremlu při oslavách výročí 80 let od vítězství nad Němci u Stalingradu (dnešní Volgograd) dal též rovnítko mezi boj sovětských vojáků proti nacistům a válkou, kterou Rusko vede na Ukrajině. „Znovu nás ohrožují s německými tanky Leopard, s kříži na jejich zbroji,“ prohlásil s odkazem na dodávky německých tanků na Ukrajinu.

Putin vnímá údajný nový ruský boj proti nacismu jako existenciální zápas s celým Západem. „Vidíme, že ideologie nacismu, jeho moderní převlek, jeho moderní manifestace, znovu představuje přímou hrozbu bezpečnosti naší země. A znovu a znovu jsme nuceni odrazit agresi kolektivního Západu,“ řekl ruský prezident ve Volgogradu.

Stalinizace Ruska

Podle pozorovatelů se současné Rusko vrací k některým praktikám sovětského totalitárního státu. Odpůrci režimu jsou zavíráni a označováni za zrádce. Na ukrajinském bojišti ruská žoldnéřská Wagnerova skupina praktikuje taktiku sebevražedných vln vrhaných na pozice obránců, která jako by vypadla z učebnice sovětského válčení.

Stalin nechvalně proslul naprostým nezájmem o lidské životy. Rozsáhlými čistkami si zajistil naprostou kontrolu nad komunistickou stranou, tajnou policií, státními institucemi a celou sovětskou společností. Jeho umělé přesuny národnostních menšin, násilná kolektivizace a posílání „bývalých lidí“ do gulagů stály život miliony lidí. Ve druhé světové válce neváhal obětovat miliony vojáků, aby porazil Němce. Proto Sovětský svaz evidoval největší počet zabitých v důsledku válečného běsnění.

Potírání Stalinových kritiků

Rusko v posledních letech zahájilo kampaň na potírání stainových kritiků. Před dvěma lety zrušilo organizaci Memorial mapující zločiny stalinismu. Zakázalo též promítání britského satirického filmu Ztratili jsme Stalina s tím, že šíří rusofobii.

Nicméně, Kreml zůstává k dědictví této éry ambivalentní. Navzdory opakovaným požadavkům komunistů odmítl trvale přejmenovat Volgograd na Stalingrad. Putin v minulosti též odkryl památníky věnované obětem stalinistického teroru. A státem kontrolovaná média výročí diktátorovy smrti přešla bez většího zájmu.

V rozhovoru s americkým filmařem Oliverem Stonem Putin připustil, že Stalin je konfliktní postavou. Dodal ale, že i ostatní národy mají své vlastní historické, kontroverzní osobnosti. A ač přiznal, že někdejší vůdce ruských komunistů má na rukou krev, odmítl jej za to přílišně kritizoval. „Nepřiměřené démonizování Stalina je způsob, jak útočit na Sovětský svaz a Rusko,“ zdůraznil.

Stalin 21. století

Ať se Putin hlásí k stalinskému dědictví napřímo nebo ne, pro řadu Ukrajinců už novým Stalinem jednoznačně sám je. Šéfa Kremlu obviňují z genocidy a ruské válečné úsilí vnímají jako obdobu hrozivého hladomoru, který Stalin uměle vyvolal s cílem zničit ukrajinské národní cítění. Takzvanému Holodomoru podle odhadů podlehlo tři až pět milionů lidí.

A nejen Ukrajinci se obávají, že pokud Putin dosáhne vítězství, bude chtít obnovit sovětské impérium v šíři, jakou kdysi zaujímalo. „Pokud umožníme Putinovi pokračovat, stane se Stalinem 21. století,“ varoval polský premiér Mateusz Morawiecki.