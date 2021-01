Angličan čekal na Srí Lance na kriketový zápas 10 měsíců. Stejně ho neviděl

Jen málo sportovních fanoušků se může pochlubit takovou vášní ke svému sportu jako Rob Lewis z britského Sunbury-on-Thames. Na Srí Lanku přiletěl loni 13. března, ale už v letadle se dozvěděl, že událost, kvůli níž do exotiky vyrazil, se konat nebude.



Místo aby nasedl do letadla a vydal se zpět na Ostrovy, slíbil si, že na kriketový zápas v zemi počká za každou cenu.



„Byl jsem připravený koupit si žebřík a zápas sledovat třeba zpoza plotu,“ dosvědčil zanícený fanoušek.



England fan Rob Lewis travelled to Sri Lanka last March, then the pandemic hit. He's stayed there for the 10 months since.



Today he finally saw some action, watching from the Galle fort  #SLvENG pic.twitter.com/kYe1mzqmlI