Nechaly se USA vlákat do války? Podle expertů Húsíové upevňují své postavení

Bývalý americký velvyslanec v Jemenu Gerald Feierstein se domnívá, že Spojené státy daly Húsíům přesně to, co chtěli. Boj. „Povstalci se rozhodně snažili vyprovokovat Američany k odvetě. Byli přesvědčeni, že vydrží všechny americké útoky a získají tak podporu lidu,“ řekl Feierstein agentuře Reuters.

Húsíové, kteří téměř deset let kontrolují většinu Jemenu, uvedli, že při celkem 73 náletech zabily západní střely pět jejich bojovníků. Uvedli, že se budou mstít a pokračovat v útocích na lodní dopravu v Rudém moři, aby podpořili Palestince v boji proti Izraeli.

Americké údery nadále pokračují. V pátek zaútočila americká armáda společně s Velkou Británií na radarové stanoviště. Húsíjská televizní stanice al-Masirah po těchto útocích ukázala záběry z dronů, jak statisíce lidí v hlavním městě Jemenu Saná skandují hesla odsuzující Izrael a Spojené státy. Davy se shromáždily i v dalších jemenských městech.

Experti tvrdí, že sebevědomí Húsíů pramení z toho, že dlouhá léta odolávali útokům ze strany Saúdské Arábie. Síla amerických útoků je však nesrovnatelná. Velitel generálního štábu Douglas Sims doufá, že Húsíové si to uvědomí a nebudou se dále snažit vyvolávat nepokoje.

„Doufám, že si Húsíové nepřejí, abychom na ně útočili,“ řekl velitel s odkazem na čtvrteční americké útoky, které zasáhly desítky míst pozic Húsíů.

Po odvetných útocích si však není svým stanoviskem zcela jistý. V pátek totiž Húsíové vypálili protilodní balistickou střelu do Rudého moře, uvedl Pentagon

„Povstalci rozhodně nejsou našimi útoky zastrašeni a nízký počet mrtvých mezi svými bojovníky mohou považovat za úspěch skupiny, přestože došlo k oslabení skupiny,“ míní zdroj obeznámený se situací, jehož jméno agentura Reuters z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.

S rostoucím napětím v Rudém moři vzrostla v pátek cena ropy Brent o jedno procento, a to kvůli obavám z narušení dodávek. Navíc se nejméně devět ropných tankerů odklonilo od Rudého moře.

Další údery

Bývalý náměstek ministra obrany pro Blízký východ za vlády exprezidenta Donalda Trumpa Michael Mulroy uvedl, že Pentagon by se měl připravit na další vojenské akce. „Spojené státy by měly začít plánovat další útoky v Rudém moři nebo v Sýrii a Iráku,“ řekl s tím, že mezi cíle by USA měly zahrnout i Íránské revoluční gardy.

Spojené státy obviňují Írán, že umožňuje útoky Húsíů v Rudém moři a poskytuje jim vojenské kapacity a zpravodajské informace. Húsíové nicméně popírají, že by byli loutkami Teheránu, a tvrdí, že bojují proti zkorumpovanému systému a regionální agresi.

Bývalý americký velvyslanec Feierstein přesto varuje, že vzdor Húsíů vůči Spojeným státům a jejich spojencům zlepšuje jejich reputaci na Blízkém východě. „Z regionálního hlediska tento konflikt zvyšuje prestiž Húsíů. Staví je na první místo íránského odporu,“ řekl agentuře Reuters Feierstein.

„Neměli bychom Húsíům dávat to, co chtějí. Bohužel právě to jsme našimi útoky udělali,“ dodal.

Húsíjští bojovníci

Húsíové od roku 2015 bojují proti vojenské koalici vedené Saúdskou Arábií v konfliktu, při němž zemřely desítky tisíc lidí, byla zdevastovaná jemenská ekonomika a miliony lidí trpí hladem.

Vůdce húsíjských bojovníků Abdul Malik al-Hútí, který si vysloužil pověst tvrdého velitele na bojišti, tvrdí, že je následníkem proroka Mohameda. V předem nahraných projevech a kázáních říká, že jeho hnutí je terčem útoků kvůli náboženství.

Pod vedením čtyřicetiletého al-Hútího se skupina rozrostla o desítky tisíc bojovníků, Má také obrovský arzenál bezpilotních letounů a balistických raket, které jí z velké části dodává Írán.