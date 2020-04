Španělští zdravotníci nosili vadné roušky z Číny, teď jsou v izolaci

„Máme tu lidi, kteří pracovali celý den v roušce, jež poskytuje ochranu na deset minut,“ stěžuje si španělská Generální rada zdravotnických asociací.

V inkriminované várce od čínské společnosti Garry Galaxy přišlo do Španělska až 400 tisíc respirátorů a roušek. Ty nedostali jen zdravotníci, ale také pečovatelé v domovech důchodců. Riziko, které vadné výrobky představují, je tedy obrovské.

Vláda podle listu The Times neví, jak velkou část dodávky tvoří nekvalitní pomůcky ani kolik zdravotníků se jimi chránilo. Do nemocnic se rozvážely během velikonočních svátků a zdravotníci je pak používali deset dní, než se přišlo na to, že jsou vadné.

Do karantény zatím muselo zhruba jedenáct set lékařů a sester v regionu Murcía na jihovýchodě země. Není jasné, jestli a u kolika z nich už se nákaza koronavirem prokázala. Další tisíce lidí nicméně v nejbližších dnech zamíří na testy a pátrání bude pokračovat dál.

V některých regionech už přišla personálu nemocnic oficiální výzva, aby nepoužité pomůcky z podezřelé zásilky vrátil. Zdravotníci je však používají dál, protože často jiné nemají. Právě zásilka z Číny jim totiž měla alespoň částečně vynahradit zoufalé podmínky, ve kterých od začátku epidemie pracují.

„Dlouho jsme na ochranné masky čekali a teď, když přijdou, se ukáže, že nefungují. Improvizace a neprověření materiálů opět ohrožuje naše pracovníky,“ stěžuje si mluvčí španělských odborů CSIF Elena Moralová.

Zdravotníci tvoří ve Španělsku více než 15 procent pacientů s koronavirem, nakazilo se už přes 31 tisíc lidí. Desítky z nich nákaze podlehly, včetně 34 lékařů. Skutečný počet však bude mnohem vyšší, upozorňuje deník El País s tím, že podle nedávného průzkumu španělské asociace zdravotních sester se v nemocnicích mohlo nakazit až 70 tisíc zdravotníků.

Právě kvůli vysokému počtu nemocných sester a lékařů španělský Nejvyšší soud nařídil tamnímu ministerstvu zdravotnictví, aby každé dva týdny zveřejňovalo, jaká opatření na ochranu zdravotníků přijalo.

Vadné roušky a respirátory navíc nejsou prvním propadákem v čínských dodávkách. Jako nekvalitní se ukázaly také rychlotesty od jiné čínské firmy. Madrid jich objednal 650 tisíc a posléze obratem vrátil všech 58 tisíc, které už mezitím stihly dorazit. Vláda také později požádala o vrácení peněz, uvedl El País.

Španělsko za posledních čtyřiadvacet hodin eviduje 378 nových úmrtí pacientů trpících nemocí covid-19. Jde o mírný nárůst proti předchozímu dni, kdy zemřelo 367 lidí, informoval v sobotu El País.

V zemi se 47 miliony obyvatel se od února potvrdilo 223 759 případů nákazy. Z toho 22 902 lidí zemřelo a naopak 95 708 se uzdravilo. Počet uzdravených je už druhý den po sobě vyšší než počet nových případů nákazy, je to však pouze ve srovnání s pozitivními testy PCR. Těch bylo 2 944, zatímco uzdravených 3353.

Španělští poslanci ve středu schválili už třetí prodloužení nouzového stavu, který kvůli šíření koronaviru platí v zemi od poloviny března. Nově je prodloužen do 9. května. V počtu potvrzených případů koronaviru je Španělsko druhou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech. V počtu úmrtí je třetí po USA a Itálii.