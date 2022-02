Vyschlá přehrada odhalila trosky ztracené vesnice ve Španělsku, lákají davy

Vesnice Aceredo, jež se nachází nedaleko portugalských hranic, byla zaplavena v lednu roku 1992, když na řece Lima vznikla nová nádrž Alto Lindoso. Zbytky obce se znovu obnažily v posledních týdnech, když hladina přehrady klesla na 15 procent její kapacity.

„Je to jako se dívat na film, cítím se smutně,“ uvedl jeden z návštěvníků, pětašedesátiletý Maximino Pérez Romero. Podle něj však kvůli suchu a klimatickým změnám budou trosky obce viditelné čím dál častěji. Vedle zvědavců navštěvují místo i bývalí obyvatelé obce.

Ti si pohledem na pobořené domy, opuštěná auta či kusy nábytku, které se ještě nerozpadly, připomínají veselé i krušnější okamžiky svého života, uvádí španělský tisk. „Je to strašné, ale je to tak. To je prostě život - něco zanikne a něco se zrodí,“ uvažuje nad rozvalinami José Álvarez, který ve vesnici pracoval.

Podle Maríy del Carmen Yáňezové, starostky města Lobios, do jehož katastru bývalá vesnice spadá, však za nízký stav přehrady nemůže jen sucho, ale také zacházení s vodou ze strany správců.

Portugalská energetická společnost EDP ale tvrdí, že s vodou zachází efektivně. Podle ní situaci způsobily nízké srážky. Na začátku února portugalská vláda nařídila správcům šesti velkých přehrad, a to včetně nádrže Alto Lindoso, aby omezili používání vody na výrobu elektrické energie a zavlažování.

Podle meteorologické služby Aemet Španělsko zaznamenalo od října výrazně méně srážek, než kolik činí dlouhodobý průměr. Podle vlády v Madridu byly přehrady v lednu v průměru naplněné ze 44 procent, dlouhodobý průměr je přitom o 15 procentních bodů vyšší. Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny srážek spadnou ve Španělsku mezi říjnem a dubnem, se odborníci obávají, že zemi letos čeká velké sucho.