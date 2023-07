„Tlustý hroch“. Bratislavští záchranáři mě neošetřili a uráželi, říká mladá Češka

Dvaadvacetiletá Češka byla v Bratislavě na výletě s kamarádkou, když se jí udělalo nevolno. Kolemjdoucí jí zavolali sanitku. Jakmile se dostala do péče záchranářů, slyšela jejich rozhovor. Nejspíš si mysleli, že je stále v bezvědomí, píše slovenská televize na svém webu noviny.sk.

O jejich vulgárních urážkách informovala slovenskou televizi matka Češky. „Ani nejsem schopná říct, co říkali. Že tu tlustou p*** někam odvezou, že ji oholí a tam s ní budou mít sex. Slyšela, že o ní říkají, že kam ji pošlou, na kliniku, aby se podívali, co je to za tlustého hrocha. To je prostě neuvěřitelné,“ popsala máma ženy.

Sama mladá žena pak o incidentu pro stanici promluvila a uvedla, že jí záchranáři stáhli kraťasy, aby ukázali strie na bocích, a mluvili také o tom, že nemá podprsenku. „Pak mi jeden z nich nadzvedl výstřih, aby se ujistil, že ji skutečně nemám,“ dodala.

Žena po záchvatu nemohla hned mluvit, ale slyšela, co se kolem ní děje. Její matka také doplnila, že dcera užívá několik léků, včetně steroidů a antidepresiv. „Je nemocná. Má Susacův syndrom a nervovou poruchu, dostala záchvat,“ řekla.

Neuroložka Ronnie Šandorová Traubnerová pro server přiblížila, že se jedná o autoimunitní postižení výstelky cév, které poškozuje se sluch a zrak. „Je to opravdu velmi vzácné onemocnění. Pacienti mohou mít výraznou psychiatrickou symptomatologii. To znamená, že mohou mít halucinace, paranoie,“ uvedla.

Češku sanitka nakonec do nemocnice ani nedovezla. „Po několika minutách jsem se probudila, byla jsem schopna nabrat plné vědomí a začala jsem otevírat oči. Věděla jsem, co jsem slyšela. Bez jakéhokoli vyšetření jsem byla poslána bez bot pryč ze sanitky,“ popsala žena.

„Nyní děláme naše interní prošetřování celé události,“ potvrdila serveru iDNES.cz o víkendu mluvčí bratislavských záchranářů Darina Schreková s tím, že by se k celé věci měli vyjádřit začátkem tohoto týdne. Stížností na chování slovenských záchranářů přitom přibývá.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví se k záležitosti chce vyjádřit až po obeznámení se s celou situací, píše slovenský web. Závěr celého incidentu měl vidět i jeden svědek, který sepsal podnět k Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí.