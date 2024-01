I vězni mají víc práv. Slovensko šokoval stav převýchovných center pro děti

Na alarmující stav reedukačních center upozornila sama generální prokuratura. Ta během loňského roku provedla prověrky ve všech zařízeních a zjistila, že „neplní svůj účel a nepředstavují pro děti ani bezpečné místo, kde by se dodržovala jejich práva“. Jednotlivé případy i s fotografiemi prokuratura shrnuje v této zprávě.

V každé ze třinácti kontrolovaných polepšoven, ve kterých se celkem nacházelo 387 dětí, našli kontroloři plíseň, špínu a zápach. V Trstíně na západě Slovenska například chyběly kličky na zamřížovaných oknech, takže se nedalo větrat. Na půdě, kam měly přístup i děti, leželi mrtví holubi a ptačí trus. V Mlynkách u Košic zase postavili toalety přímo naproti vchodu do místnosti, na dveře pro jednotlivé „kabinky“ už však zapomněli.

V Sološnici nedaleko českých hranic chybělo soukromí ve sprchách. Děti z Čerenčan na jihu Slovenska pak podle zveřejněných fotografií spaly na zemi, jen na matracích. „Jako neakceptovatelné generální prokuratura hodnotí, že v některých reedukačních centrech pokoje dětí nedosahovaly ani požadované minimální výměry a jako reedukační centra jsou provozována i zařízení, ve kterých děti nemají při osobní hygieně zajištěný přívod teplé vody,“ uvedla mluvčí úřadu Zuzana Drobová.

Šikana, sexuální násilí, bagatelizace

Ve Zlatých Moravcích nedaleko Nitry v otřesných podmínkách museli přežívat i novorozenci náctiletých matek. „Ty tam byly umístěné dlouhodobě, ať už bez pitné a teplé vody, ale i s opakovaným výskytem ploštic, a to dokonce s vědomím ředitelky zařízení,“ říká mluvčí.

Plíseň a studená voda však v některých případech nebylo to nejhorší, s čím se slovenské děti v „pasťácích“ setkávaly. Ostatní děti se dopouštěly sexuálního násilí a šikany. Vychovatelé pak údajně bagatelizovali zdravotní problémy svých svěřenců, výjimkou nebyly ani fyzické tresty. Drobová poznamenala, že obyvatelé těchto domovů měli často méně práv než trestanci ve vězení.

Podle ředitelů kontrolovaných středisek však za alarmující hygienickou situaci mohou samotní ubytovaní a nedostatek financí. To prokuratura odmítla. „Toto problémové chování dětí však podle názoru generální prokuratury není možné hodnotit jako to, co může za nějakou tvorbu plísní na stropech místností,“ uvádí.

„Stejně tak odstranění rzi, špíny, pavučin nebo mrtvého hmyzu z interiéru objektu není závislé na potřebě získání jakýchkoli finančních prostředků,“ dodává Drobová s tím, že prokuratura považuje zlehčující a bagatelizující přístup ředitelů za zcela nepřijatelný. Na vícero místech už však podle ní došlo k nápravě.