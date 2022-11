Výpovědi a tisíce eur na ruku. Slovensko odvrací kolaps zdravotnictví

Výpovědní lhůta vyprší už 1. prosince, smír se však neblíží. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský po čtvrtečních jednáních sice oznámil, že se resort s odbory dohodl na sedmi bodech společného memoranda, stále však zbývá vyřešit otázku platů.

Lékařské odborové sdružení (LOZ) odmítlo vládní návrh z minulého týdne, podle nějž by se průměrná mzda slovenských doktorů přiblížila příjmům kolegů z Česka. Odboráři požadovali více peněz za odpracovaná léta. Hromadnou výpověď podalo přes 2 100 lékařů, což je zhruba pětina těch, kteří pracují v nemocnicích.

Mnohde tak hrozí, že se bude muset omezit poskytovaná péče. Například v bratislavské Univerzitní nemocnici, která je největší na Slovensku, pracuje zhruba 1 500 lékařů, přičemž ve výpovědní lhůtě je nyní 477 z nich. „Například operativa by fungovala jen pro akutní stavy,“ nastiňuje pro HN Online možný prosincový provoz mluvčí nemocnice.

V Liptovském Mikuláši odchází dokonce až polovina lékařů. V trnavské nemocnici zase odchodem hrozí každý třetí lékař, zejména na klinice chirurgie. Pokud by se tak stalo, do úvahy může přijít i slučování medicínských oborů.

„Pokud nedojde k dohodě a nebude vyhlášena pracovní povinnost, budeme muset zastavit jak akutní, tak i plánovanou operativu. Nedokážeme ji zajistit,“ upozorňuje také Peter Glatz, který vede nemocnici s poliklinikou v Bojnicích na středním Slovensku. „Zatím se snažíme propouštět pacienty do domácí péče a přijímáme jen ty, které budeme schopní propustit do úterý,“ dodal.

Peníze na ruku

Aby přesně tomuto zabránil, ministr financí Igor Matovič ve středu večer přišel s novým návrhem. Lékařům nabízí 10 tisíc eur (přes 240 tisíc korun) na ruku, pokud výpověď stáhnou a v nemocnici zůstanou i po prvním prosinci, píše portál Sme. Touto sumou ovšem nabídka nekončí. Pokud je dotyčný v oboru alespoň deset let, má dostat 20 tisíc eur (480 tisíc korun).

A ve chvíli, kdy „stabilizační dohodu“ do konce měsíce podepíše lékař s atestací, stát mu kromě základních deseti tisíc eur pošle za každý rok praxe další tisícovku. Zdravotní sestry a sanitáři by měli dostat 5 tisíc eur. Nabídka platí pro všechny zdravotníky pracující v nemocnicích, tedy i pro ty, kteří dosud protestní výpověď nepodali.

„Abychom ukázali, že to se zdravotnictvím myslíme dobře a nechceme, aby na to, že odboráři nepřijali nabídku, doplatili samotní zdravotníci, celý balík peněz chceme lékařům vyplatit přímo,“ uvedl Matovič.

Situace se opakuje po jedenácti letech

Lékaři ovšem nežádají jen o víc peněz. Tlačí vládu k tomu, aby provedla i systémové změny a přilákala tak do slovenského zdravotnictví víc lidí. Právě ti totiž chybí, a to jak lékaři, tak zdravotní sestry. Ať už po studiu odchází pracovat do Česka a dalších zemí či se na medicínu vůbec nehrnou.

Stávající zdravotníci tak musejí pracovat množství přesčasů a podle Denníku N výpovědi podávají i proto, že se bojí vlastní únavy. Mají strach, že z přepracování udělají chybu a pacientovi ublíží. Dále po státu také chtějí, aby provedl reformy lékařského vzdělávání a v neposlední řadě výrazně víc investoval do samotných nemocnic. Ty jsou dnes v žalostném stavu.

Plísně na pokojích pro pacienty, netěsnící okna, neexistující klimatizace. I tak vypadají podmínky v některých zařízeních, která na údržbu areálů zkrátka nemají prostředky a stát ad hoc řeší jejich dluhy.

Igor Matovic TAKTO SA ROKOVAŤ NEDÁ



Včera večer úplne pokútnym spôsobom odborári z LOZ pridali ďalších 10 nových požiadaviek. Ich prijatie by si vyžiadalo dodatočných 70 miliónov eur, každoročne. Ďalšie nové požiadavky na zníženie pracovného času o 160 hodín ročne, čo sú cca 4 týždne, by spôsobili potrebu získať cca 900 nových lekárov do už aj tak personálne poddimenzovaných nemocníc. Takto sa fakt nedá a nemá rokovať. Dennodenne pridávať nové a nové dodatočné požiadavky, ďalšie a ďalšie d...esiatky miliónov eur … neseriózne, nemysliteľné. 259 259

Že by si lékaři své rozhodnutí nakonec rozmysleli, je podle předsedy lékařských odborů Petera Visolajského nepravděpodobné. „Právě naopak, po tiskovkách ministra financí nás oslovují další, že se chtějí přidat s výpovědí,“ uvedl v pondělí.

List Sme poté oslovil některé lékaře a ptal se jich, zda je pro ně poslední Matovičova nabídka přijatelná. Z odpovědí vyplynulo, že by peníze na ruku ocenili zejména mladí lékaři, kteří už mají rodinu a pracují v některé menší regionální nemocnici. Naopak v odborech aktivní lidé toto řešení odmítají.

Zatím proto není jasné, zda nápad zabere. A vláda už raději připravuje i plán B. Premiér Heger na posledním jednání Visegrádské čtyřky požádal lídry Česka, Polska a Maďarska o pomoc, píše TA3 s tím, že šéfové vlád jsou ochotní pomoci a nyní budou prověřovat vlastní možnosti. Poskytnout údajně mohou i kapacity nemocnic v pohraničí.

Zdravotnický deník pak uvedl, že ve hře může být i nouzový stav, který by vláda v prosinci vyhlásila spolu s pracovní povinností pro ty zdravotníky, kteří by v nemocnicích zůstali po odchodu svých kolegů.

Situace připomíná rok 2011, kdy také necelá třetina nemocničních lékařů podala výpověď a jednání vlády s odboráři ztroskotala zejména v otázce zvýšení platů. Kabinet pak poprvé v dějinách Slovenska vyhlásil nouzový stav a zdravotníkům nařídil příchod do práce. Zaměstnanci ve výpovědi to však dokázali obejít třeba odchodem na nemocenskou. Slovákům tehdy přijelo pomoct na pětadvacet českých vojenských lékařů.