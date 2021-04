Nejsem žádný únosce, říká Kotleba se synem na klíně k tvrzení exmanželky

„Je to absolutní hloupost. Malý byl v Egyptě v kuse šest měsíců, odešel tam v době, kdy jsem měl tu koronu nebo nějaký virus nebo co to bylo, protože žádný doktor mi žádnou diagnózu nestanovil,“ vypráví svou verzi egyptského příběhu Kotleba na videu zveřejněném ve středu večer.



Rovnou tak znovu dal najevo své názory na pandemii koronaviru, kterou nejdříve popíral, pak sváděl na snahu světových mocností očipovat obyvatelstvo a když se loni v říjnu virem sám nakazil, radil lidem léčbu vodkou zkombinovanou s bromhexinem. I k tomu se ve videu vrací.

Jeho pětiletý syn Ľudovít mu mezitím sedí na klíně a tulí se k otci. Na otázku, zda se chtěl opravdu vrátit na Slovensko, přikývne. Zřejmě tak nepřímo potvrzuje Kotlebův pohled na kauzu, která v pondělí obletěla slovenská média.

Politikova exmanželka, která se svým novým partnerem nyní žije v Egyptě, totiž v Denníku N tvrdila, že se o odletu syna ze země dozvěděla náhodou přímo od něj, zatímco jí Kotleba dítě ve smluvený čas nevrátil a nezvedal telefon. Oba Kotlebové pak opravdu odletěli.

„Už jsem udělala všechno a nikdo je neumí zastavit,“ popisuje. „Syn tu chodí do školky, v příštím měsíci mají závěrečné zkoušky, je to velmi důležité. Nevím, co se stalo, že něco takového udělal. Jsem z toho zoufalá,“ řekla žena. Na čí straně je pravda, zůstává nejasné.