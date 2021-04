Sebral mi syna, tvrdí Kotlebova exmanželka. Z Egypta ho prý vzal na Slovensko

Kotlebova manželka Frederika si po rozvodu s politikem našla egyptského partnera a odstěhovala se s ním do jeho vlasti. Tam společně vychovávají pětiletého Ľudovíta z ženina prvního manželství a společnou dceru.

Předseda Lidové strany Naše Slovensko syna podle Denníku N půl roku neviděl, a tak se za ním už začátkem dubna vypravil do Afriky. Exmanželka mu podle svých slov nechtěla dělat problémy a chlapce s ním pustila. Kotleba s ním bydlel v hotelu.

Ve smluvený čas se však malý Ľudovít nevrátil a žena se bývalému partnerovi nemohla dovolat, tvrdí s tím, že se o odjezdu dozvěděla až od syna poté, co se jí s ním podařilo spojit. Oba Kotlebové měli odletět ještě v noci. „Už jsem udělala všechno a nikdo je neumí zastavit,“ popisuje.

„Syn tu chodí do školky, v příštím měsíci mají závěrečné zkoušky, je to velmi důležité. Nevím, co se stalo, že něco takového udělal. Jsem z toho zoufalá,“ říká Frederika.



Ta podle listu bude muset podat na Slovensku trestní oznámení, pokud Kotleba s dítětem skutečně odletěl, a zřejmě až pak jí úřady budou moci syna vrátit. Dodává, že právně se případ nedá nazvat únosem, nýbrž neoprávněným odebráním dítěte matce.

Situaci podle ženy navíc komplikují odlišné egyptské zákony. Slovenská diplomacie incident nekomentovala s ohledem na ochranu osobních údajů zúčastněných.

Lídr LSNS byl nepravomocně odsouzen na čtyři roky a čtyři měsíce vězení v kauze šeků s nacistickou symbolikou. Čeká se už jen na verdikt Nejvyššího soudu. Pokud rozsudek potvrdí, Kotleba přijde kromě fyzické svobody i o poslanecký mandát.