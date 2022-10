Přechod od chaosu k vládnutí, chválil na sjezdu čínský prezident Si Ťin-pching

Prezident vyzdvihl úspěchy posledních pěti let a nastínil politiku na další období. Mezi úspěchy zmínil Si například „přechod od chaosu k vládnutí“ v Hongkongu, kterému musí podle něj nadále vládnout patrioté, nebo vítězství v „největším boji proti chudobě v dějinách lidstva“, které zajistila 96milionová Komunistická strana Číny.

Čína podle prezidenta udělala i značné pokroky ve zvládání klimatických problémů, v čemž bude nadále pokračovat tak, že „v podstatě eliminuje těžké znečišťování vody a vzduchu a dostane pod kontrolu znečištění půdy“. Shromážděným Si také řekl, že Čína bude propagovat zelený životní styl: „Ochrana přírody je zásadní pro budování moderní socialistické země.“

V souvislosti s armádou, jejímuž rozvoji se Čína v posledních letech intenzivně věnuje, Si poznamenal, že musí nadále být pod absolutní kontrolou strany. „Čína posílí budování prvotřídní armády a posílí svoji schopnost strategického odstrašování,“ řekl čínský lídr.

Sjezd obvykle trvá týden

Sjezd, který obvykle trvá týden, se koná převážně za zavřenými dveřmi a nejdůležitějším úkolem téměř 2 300 účastníků je výběr nového stranického vedení. Prezident Si, označovaný za nejmocnějšího čínského politika od dob Mao Ce-tunga, si na sjezdu pravděpodobně zajistí pokračování v čele strany na třetí funkční období.

Moc současného prezidenta bude ještě pevnější, pokud se mu podaří dosadit své podporovatele do 25členného politbyra, a především do jeho sedmičlenného stálého výboru, který představuje nejužší vedení strany a potažmo i Číny jako takové.

Druhým nejvýznamnějším člověkem stálého výboru je nyní premiér Li Kche-čchiang, který ale patrně příštím rokem ve funkci skončí kvůli nepsanému pravidlu důchodového věku 68 let, které se vztahuje na všechny členy politbyra kromě prezidenta.

Kdo jej na postu předsedy vlády nahradí zatím není jasné. Podle analytiků prezident Si nicméně v posledních letech vytlačil reformátorské politiky na okraj a obklopil se těmi, kteří podporují více státem řízenou ekonomiku a nacionalistickou politiku.

Ve svém dnešním úvodním projevu Si však řekl, že „Čína bude neochvějně podporovat soukromý sektor a nechá trh, aby hrál rozhodující roli v přerozdělování zdrojů“.

„Čína si váží lidských životů nade vše“

Prezident se dotkl i tématu pandemie covidu-19, vůči níž Čína stále zaujímá takzvanou politiku nulové tolerance. Ta s sebou nese přísná omezení pro obyvatelstvo včetně plošného testování, omezení pohybu nebo uzávěr měst, které zapříčinily problémy s dodávkami základních surovin.

„Čína si váží lidských životů nade vše,“ řekl Si Ťin-pching.

Závěrem svého projevu hovořil komunistický lídr o vzdělávání. Čína podle něj prohloubí vlasteneckou výchovu a bude aktivně vést náboženství, aby bylo slučitelné se socialistickou společností.

Podpora porodnosti

Čínský prezident Si Ťin-pching v sobotu mimo jiné řekl, že vláda posílí podporu porodnosti. Ta je totiž v zemi navzdory řadě již přijatých opatření jedna z nejnižších na světě, loni klesla na 1,16.

Vláda má proto obavy, že by to mohlo ohrozit ekonomiku této nejlidnatější země světa. Porodnost je v Číně na historickém minimu a experti očekávají, že za několik let se počet obyvatel Číny začne snižovat.

„Vytvoříme systém, který podpoří porodnost, a národní strategii, která bude reagovat na stárnutí populace,“ prohlásil čínský prezident v Pekingu.

Čína, kde žije asi 1,4 miliardy lidí, v roce 2016 nahradila politiku jednoho dítěte, uplatňovanou od konce 70. let s cílem zastavit tehdejší populační explozi, limitem dvou dětí na jeden pár. V červnu loňského roku Peking oznámil, že umožní všem párům mít děti tři. Čínská populace ale i přesto v posledním desetiletí rostla nejpomaleji od 50. let minulého století.