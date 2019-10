Šestice lidí žila v Nizozemsku devět let ve sklepě. Čekali na konec světa

Podle dosavadních zjištění není zadržený otcem pěti sourozenců ve věku od 16 do 25 let, kteří po devět let žili izolovaní ve sklepě. Skupina žila podle starosty Ruinerwoldu Rogera de Groota v provizorních prostorech. „Něco takového jsem ještě nezažil,“ dodal.



Proč skupina žila izolovaně od vnějšího světa není jasné. Podle místních médiích však čekali na konec světa. Někteří byli dokonce přesvědčeni, že jsou jediní lidé na světě.

Policii přivolal místní hostinský poté, co se u něj objevil zmatený pětadvacetiletý muž s dlouhými vlasy a ve špinavém oblečení.

„Objednal si pět piv a všechna je vypil. Poté řekl, že utekl a potřebuje pomoc. Tvrdil, že devět let nebyl venku,“ uvedl hostinský pro místní televizi RTV Drenthe.



Vyšetřování případu je v plném proudu. „Všechny scénáře jsou otevřené,“ řekla policejní mluvčí. Osmapadesátiletý muž, který v minulosti nejspíš prodělal mrtvici, byl zadržen, protože s vyšetřovateli odmítl spolupracovat. O nalezené je podle místní policie postaráno.



Nizozemská média uvedla, že policie za skříní v obývacím pokoji objevila schodiště vedoucí do sklepa, v němž přebývala skupina lidí. Obyvatelé zhruba třítisícové vesničky nacházející se na v provincii Drenthe na východě Nizozemska, jsou šokováni. Novinářům řekli, že na statku viděli jen osmapadesátiletého muže, o zbylé pětici vůbec nevěděli.

Statek je skrytý za stromy zhruba 200 metrů od okraje vesnice. Podle reportérů k němu patří i zahrada a koza. Je tak pravděpodobné, že skupina byla celá léta soběstačná.