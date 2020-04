Odmítnout manželské povinnosti v karanténě není hřích, řekl saúdský duchovní

„Můj muž nikdy nezůstane doma a vůbec ho nezajímají opatření proti koronaviru. Mám strach, že mě nakazí,“ začala dotazem jedna z divaček při přímém přenosu řeči saúdskoarabského duchovního a člena rady starších Abdulaha Muhamada Al-Mutlaqa.



„Když po mně manžel bude chtít, abych s ním měla pohlavní styk, chci ho odmítnout, protože se bojím o sebe a své děti. Je to hřích?“ tázala se žena.

„Pokud tě manžel neposlouchá a nezůstává doma, nemáš důvod se bát odmítnout jeho návrhy. Měla by ses mu vyhýbat a on by se měl po čtrnáct dní izolovat,“ prohlásil Al-Mutlaq podle serveru TheNewArab.



Jeho odpověď tak byla v zemi, kde vládne přísně konzervativní islámské právo, více než překvapivá. Zároveň znamenala pro ženy špetku naděje v době zákazu vycházení kvůli šíření koronaviru, kdy více než jindy trpí domácím násilím a týráním, ze kterého není úniku.

Ženy sdílí utrpení na Twitteru

„Moje kamarádka se pokusila před týdnem spáchat sebevraždu, protože ji její dva bratři týrali,“ popisuje žena pod přezdívkou Bella na Twitteru. „Podřezala si zápěstí, ale její bratři ji našli a zbili. Nejsme si ani jistí, jestli můžeme věřit informacím, které o ní dostáváme, neboť s námi komunikuje jen jeden z bratrů. A je pyšný na to, co udělal.“



V posledních týdnech začaly i jiné Saúdské Arabky pod pseudonymy přidávat na Twitter příspěvky, v nichž sdílí své příběhy o sexuálním násilí i důvody, proč se ho nemohly nahlásit. Zároveň volají po zlepšení zoufalé situace.



„Znásilnil mě představený mešity, který byl známý mého otce,“ píše jedna z žen, proč o útoku musela mlčet. „Dodnes jsem po té události zdevastovaná,“ dodává.

„Udělal to můj bratr, když mi bylo sedmnáct,“ svěřuje se další. „Byl to můj strýc a otec mi řekl, že znásilněnou si nikdo nevezme,“ vzpomíná jiná.

Podobných příběhů jsou v zemi stovky. Většinou se pod hastagy, které se dají volně přeložit jako „proč jsem to nenahlásila“ a „svrhněme zbytky poručnictví“ opakují ty, ve kterých je násilník člen rodiny.

هيومن رايتس ووتش @hrw_ar بينما تواصل سلطات #السعودية قمع حركة حقوق المرأة، تبدي السعوديات شجاعة ملحوظة على الانترنت للكلام حول التحرش وولاية الرجل التمييزية #ليش_ما_بلغت #اسقاط_بقايا_الولايه https://t.co/X4GCkCYVo7 https://t.co/9HLC1D4FrY oblíbit odpovědět

V zemi, kde vládne autoritářský režim korunního prince Mohameda bin Salmána, který soustavně pracuje na umlčení aktivistek a aktivistů za práva žen, je to obrovská odvaha, píše server lidskoprávní organizace Human Right Watch (HRW).



Tím spíš, že se ženy násilníkům ve většině případů nemůžou bránit. Pokud se pokusí od nich utéct, mohou je úřady vrátit zpět, neboť jsou často zároveň jejich opatrovníci. Většinou je to otec, bratr nebo manžel. Ti všichni mohou využití práva zavazující ženy k poslušnosti rodičům nebo podřízenost opatrovníkovi.

Pokud ženy nahlásí týrání, často se dostanou do uzavřených domovů, které však nesmí bez dovolení opustit, dokud se s rodinou opět neusmíří.

Máme se skvěle, volají odpůrkyně

Kromě nespokojených hlasů se však objevují i opačné názory, rovněž prezentované anonymními profily. Tentokrát však s nacionalistickými profilovými fotografiemi či obsahem. „Nenechte si namluvil, že Saúdská Arábie je strašák, kde je všechno špatně, a ostatní země jsou skvělé,“ napsala žena s přezdívkou Jewels. „Většina žen s takovými požadavky jsou špinavé cizinky, které chtějí zničit naši zemi a její dcery,“ přidává se další.



Aktivistky v zemi soustavně čelí represím. „A to jen proto, že se snažily prosadit práva žen. Tohle určitě není snaha o nové uvolňující reformy, jak tvrdí Salmán,“ upozorňuje zástupce HRW pro Blízký východ Michael Page.



Saúdská Arábie před dvěma roky například kvůli aktivismu či odporu proti poručnickému systému zadržela nejméně jedenáct žen. Ty byly oficiálně obviněny ze spolupráce se zahraničními tajnými službami a novináři. Původně měly stanout před tribunálem zabývajícím se teroristickými případy, kauzu však bez vysvětlení převzal trestní soud.



Ve vězení skončila i aktivistka Loujain al-Hathloulová , jejíž obvinění policie postavila na doznání, že se v roce 2017 přihlásila do programu OSN a byla v kontaktu s Amnesty International a HRW.

Postavení žen v konzervativní sunnitské monarchii patří k nejhorším v rámci tradičně patriarchálních muslimských zemí. Korunní princ Salmán, který je faktickým vládcem země, však v posledních letech nastolil kurz mírných reforem.



Ženy tak nyní smějí řídit, ty starší jednadvaceti let mohou mít i pas a cestovat bez mužského poručníka. Na stole vlády se objevily i zákony na ochranu žen před sexuálním násilím a diskriminaci v zaměstnání. Salmán rovněž prohlásil, že nemusejí nosit abáje, tedy dlouhý šat zahalující celé tělo. Ženy také mohou nově plnit role opatrovnic dětí a mohou jim být vydány úřední dokumenty související s jejich rodinami.

