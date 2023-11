Cítili stud, utekli před rasismem. Rusové bojující za Ukrajinu promluvili

Rus, který vstoupil do praporu Sibir (Sibiř) bojujícího na straně Ukrajiny, novinářům stanice Rádio Svobodná Evropa řekl, že ruské počínání na Ukrajině vnímá jako zločin. Z Ruska odjel už jenom proto, aby svoji zemi nepodporoval ani placením daní. Jako příslušník menšiny Burjatů vstoupil do uskupení, které do svých řad láká právě zástupce ruských menšinových etnik.