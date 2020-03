KOMENTÁŘ: Putin drží silné karty. Může z něj být Brežněv II.

, aktualizováno

Slovo koronavirus se teď skloňuje na „nejméně“ osm pádů, a téměř tak nezbývá prostor ani čas na nic jiného. Vzhledem k okolnostem se to dá snad i pochopit; o to snáz, že strach z nákazy vždy dobře prodává. Nevyváženost však může být škodlivá, neboť se ve světě děje řada závažných skutečností, událostí či procesů, jejichž následky tu zůstanou ještě dlouho potom, co pominou nákazy virová i psychická, která se s ní bohužel pojí.