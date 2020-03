Ceny ropy se rekordně propadly. Putin se kvůli tomu nemusí udržet u moci

Šíření koronaviru vyvolává na trzích obavy o růst světové ekonomiky. Nejistota panuje i kolem vývoje poptávky po ropě, což poslalo cenu černého zlata na nejnižší úroveň za téměř tři roky. To představuje problém pro ruskou ekonomiku, která je na příjmech z ropy do značné míry závislá.

Panika na burzách z minulého týdne, kterou vyvolalo rychlé šíření koronaviru v zemích mimo Čínu, se přelila i na trh s ropou. Kvůli obavám z klesající poptávky se cena barelu Brent pohybuje kolem hranice 50 dolarů, což je nejníž od léta 2017. Pokud bude propad pokračovat až pod 42 dolarů za barel, Rusko nebude moci z ropných peněz dotovat svůj státní fond bohatství NWF, píše deník Financial Times.

Tento fond je přitom klíčový pro plán rekordních investic do infrastruktury a sociální oblasti v souhrnné hodnotě čtyři biliony rublů. Vladimir Putin tyto peníze v lednu přislíbil poté, co pokles životní úrovně v Rusku srazil jeho popularitu na rekordní minimum. Podle listu jsou masivní výdaje součástí balíčku převratných změn, které by ruskému prezidentovi mohly pomoci udržet se u moci.

Rubl oslabuje

Další komplikací je pak pokles kurzu ruského měny. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika je do značné míry závislá na příjmech z ropy, oslabuje pokles její ceny na trzích i hodnotu rublu. Jeden americký dolar se v pátek obchodoval za 67 rublů, což je nejvíc od září loňského roku.

To Rusům znevýhodňuje nákupy zahraničních měn. Takto si totiž Rusko z přebytků z obchodování s ropou buduje rezervy. Představitelé tamního ministerstva financí listu Financial Times sdělili, že v tom budou pokračovat dokud bude barel ropy stát aspoň 42 dolarů, přičemž v případě dalšího poklesu se začnou zahraničních měn zbavovat.

Kvůli klesajícímu kurzu rublu by však z těchto prodejů utržili méně peněz. „Pokud by ropa klesala směrem ke 40 dolarům za barel, nepříznivý dopad by byl tímto kurzem rublu posílen,“ řekl listu Christopher Granville z analytické společnosti TS Lombard.