Svatby ve vězení. Jen tak můžeme být spolu, říkají Rusové věznění kvůli válce

Většina žen si přeje svatbu na krásném místě. Osmnáctileté Nadeždě Štovbové se takový sen nesplnil. Své ano si řekla v nechvalně známém moskevském vězení Butyrka. Její nastávající ji o ruku též požádal poněkud nestandardním způsobem. „Vezmeš si mě?“ napsal Štovbové třiadvacetiletý Jegor Štovba prostřednictvím vězeňského elektronického poštovního systému.

Na svatebním ceremoniálu nebyly žádné družičky a nevěsta neměla bílé šaty. Pár si ani nevyměnil žádné prstýnky, protože ty jsou ve věznici zakázány.

„Samozřejmě jsem nečekala, že se vdám takhle mladá,“ řekla novopečená manželka listu The New York Times. „Ale jako jeho přítelkyně jsem neměla žádný právní vztah k němu a bylo by nemožné ho vidět.“

Obřad byl první fyzický kontakt dvojice po patnácti měsících. Policejní složky zadržely Štovbu poté, co se v září 2022, krátce po ohlášení částečné mobilizace, účastnil veřejného předčítání básníka Arťoma Kamardina. Ten recitoval báseň „Zabij mě, milicionáři“.

Podle soudu Štovba hlasitě podporoval Kamardina při jeho četbě a dopouštěl se „veřejných výzev k aktivitám namířených proti státní bezpečnosti“. Štovba, sám básník, to odmítá.

Od začátku války na Ukrajině začalo Rusko tvrdě potírat jakékoliv známku disidentu proti vládě a kritiku jejích bojových aktivit. Minulý rok Moskva schválila, že za šíření lživých zpráv o působení ruských ozbrojených sil na Ukrajině bude hrozit až 15 let vězení. Za takové zprávy jsou ale považovány všechny informace, které nejsou přesně v souladu s oficiálním výkladem Moskvy.

Štovba dostal pět a půl roku. Kamardin musí strávit za mřížemi sedm let.

Podle ruského nezávislého listu Novaja Gazeta policisté Kamardina po zadržení surově zbili a do řitního otvoru mu pak vstrčili činku. Jeho kolegyně, protimobilizační aktivistka Alexandra Popovajevová, uvedla, že i ji příslušníci bezpečnostních orgánů mlátili, tahali za vlasy, lepili jí na tvář samolepky a hrozili, že ji hromadně znásilní. Též ji nutili sledovat záběry mučení Kamardina.

Podobně jako Štovbovi i Kamardin s Popovajevovou si řekli ano ve vězení, devět měsíců po jeho zadržení. Kamardin si od jiného, bohatého vězně obviněného z úplatkářství vypůjčil luxusní sako.

„Byla jsem tak nervózní, když jsem ho viděla a chtěla se ho dotknout. Protože jsem se bála, že by se mohl rozpadnout,“ řekla Popovajevová. „To, že toho člověka můžete obejmout, dotknout se ho a on nezmizí jako nějaký duch. To bylo tak důležité.“