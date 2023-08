Rusko údajně zabilo 150 vojáků u Dněpru. Mrtvé civilisty hlásí Černihiv

„Ruská raketa zasáhla v našem Černihivu přímo městské centrum. Náměstí, polytechnická univerzita, divadlo,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti telegram. „Obyčejná sobota, kterou Rusko změnilo v den bolesti a ztrát. Jsou tam mrtví, jsou tam zranění,“ dodal.

Tragickou lze jednoznačně nazvat i situaci u řeky Dněpr, pokud se informace potvrdí. Ruská armáda tam údajně „zcela eliminovala“ zhruba 150 ukrajinských vojáků, kteří se pokoušeli překročit řeku Dněpr, jež tvoří frontovou linii na jihu Ukrajiny.

Uvedlo to dnes ruské ministerstvo obrany, z jehož sdělení není jasné, co má výrazem „eliminovat“ na mysli. Ukrajinští vojáci se podle ministerstva snažili získat opěrný bod na levém břehu Dněpru, napsala agentura AFP.

Dva vojáci hlídající pravý břeh Dněpru.

Boj o Dněpr

Přitom boj o levý břeh Dněpru začal teprve před několika dny. Není proto divu, že některá ruská média píšou o začátku bitvy o levý břeh Dněpru. „Ukrajinská armáda vybudovala už dvě předmostí – u Antonivského mostu a u Kozači Laheri. Neustále probíhá zásobování jejich jednotek a rotace mužstev. Teď plánují třetí předmostí. Malinká předmostí se mohou slít v jedno velké. Pak hrozí průniku ke Krymu,“ varoval před nedávnem prorežimní politolog Sergej Markov.

Odhady západních expertů jsou o dost konzervativnější. Podle Institutu pro studium války (ISW) se sice ukrajinským elitním jednotkám na rozdíl od minulých nájezdů přes Dněpr podařilo vytvořit pozice na levém břehu, o předmostí se však hovořit nedá. Svědčí o tom i fakt, že u vsi Kozači Laheri operuje jen lehká pěchota, žádné pokusy o přepravu obrněnců či tanků nebyly podniknuty.

„Žádné ruské zdroje neuvádějí, že by ukrajinské síly na levém břehu disponovaly těžkou technikou nebo vozidly nutnými k vytvoření předmostí, jež by umožnilo širší útočné operace na levém břehu v Chersonské oblasti,“ píše americký bezpečnostní think tank. Podle něj ovšem těžkou techniku u Kozači Laheri nemají ani Rusové.