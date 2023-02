Úlomky, nálože. Írán upravuje drony, aby Ukrajincům působily co největší škody

Výzkumníci CAR analyzovali nevybuchlou hlavici íránského dronu Šáhid-136 nalezenou v říjnu v Oděse. Zjistili, že Íránci ji zřejmě upravili tak, aby působila spíše plošné škody. Bojové drony se přitom obvykle používají k přesným úderům na jasně určené cíle, jako jsou například bojová vozidla.

Podle analytiků Íránci narychlo a špatně nasadili na asi šedesáticentimetrové hlavice desítky malých kovových úlomků, které se při dopadu bezpilotního letounu široce rozletěly do stran. Kromě toho nalezli na obvodu hlavice 18 menších náloží. Ty jsou po výbuchu schopny prorazit pancíř a vytvořit 360stupňový výbušný efekt, uvádí stanice CNN, která má zprávu CAR k dipozici.

Tyto modifikace mají za zřejmý cíl zesílit potenciál dronů poškodit energetické distribuční systémy či transformátory elektřiny. „Je to, jako kdyby se podívali na dokončenou hlavici a zamysleli se: ‚Jak to můžeme udělat ještě ničivější?‘“ říká jeden z vyšetřovatelů CAR Damien Spleeters.

Rusko sebevražednými drony íránské provenience útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu od podzimu loňského roku, celkem jich získalo asi 1 500. Nízko létající stroje jsou relativně pomalé a ukrajinské protivzdušné obraně se je daří úspěšně sestřelovat. Od loňského podzimu jich zlikvidovala více než 540.

Výzkumníci doposud neměli hlavici dronu k dispozici. Díky tomu, že se jim dostala do rukou, mohou fungování íránských bezpilotních letounů lépe pochopit.

„Existovala spousta spekulací, že možná tyto výbušniny byly velmi surové, levné a jednoduché,“ říká Spleeters. „Ale při pohledu na hlavici je jasné, že hodně přemýšleli nad tím, aby zajistili, že to udělá co největší škodu na infrastruktuře v rozsáhlém rádiu.“

Brzy by Rusko mohlo dostat další, vylepšené drony, které by Íránci podle listu The Wall Street Journal měli vyrábět v nové továrně.

Írán za dodávání dronů Rusku čelí silné mezinárodní kritice. Teherán odmítá, že by je Moskvě poskytoval po začátku invaze, připustil jen to, že tak činil před válkou.