Jih Ukrajiny je bez proudu, elektrárna v Záporoží spustila bezpečnostní systémy

„Enerhodar je opět na pokraji humanitární katastrofy! Dnes v důsledku nepřátelského ostřelování zůstalo město zcela bez elektřiny a vody,“ oznámil starosta Dmytro Orlov na Telegramu, podle něhož se tak stalo kvůli ruskému ostřelování.

„Ohledně dalšího provozu Záporožské jaderné elektrárny a celkové situace v podniku čekáme na oficiální vyjádření společnosti NAEK Energoatom,“ řekl starosta.

Bez elektrického proudu se ocitli zejména lidé v Melitopolu, Chersonu a Nové Kachovce, píše BBC na svém ruskojazyčném webu s odvoláním na zástupce místní okupační správy. Stanice poznamenala, že důvod přerušení dodávek elektřiny zatím není přesně znám.

Šéf Rusy dosazené správy Enerhodaru Alexander Volga tvrdí, že důvodem výpadku proudu je zkrat v síti způsobený požáry vypuklými po ostřelování ukrajinskými jednotkami. Současně s tím se vypnuly i bezpečností systémy elektrárny, dodal.

Ukrajinský vyslanec při MAAE Jevhenij Tsymbaliuk už dříve varoval, že Rusové cílenou střelbou na jadernou elektrárnu chtějí zamezit proudění elektřiny na jih Ukrajiny.

Největší evropskou jadernou elektrárnu obsadila ruská vojska na začátku března, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. O chod zařízení se na ruskými okupačními silami ovládaném území nadále starají Ukrajinci. Záporoží je nedaleko bojové linie a okolí elektrárny bylo opakovaně cílem ostřelování, což budí obavy z možné jaderné katastrofy. Moskva a Kyjev se vzájemně viní z odpovědnosti za útoky na elektrárnu.

Ruská národní garda ve čtvrtek uvedla, že zadržela dva zaměstnance okupované záporožské elektrárny kvůli podezřením, že předávali ukrajinským silám informace, kde se v areálu elektrárny nacházejí ruští vojáci a vojenská technika. Od 4. března gardisté údajně zadrželi 26 narušitelů propustkového režimu v elektrárně, tedy lidí, kteří se nepodřídili nařízení, že do elektrárny se smí jen s propustkou vydanou Rusy.

Inspekce elektrárny je blízko, tvrdí MAAE

Situace kolem této největší atomové elektrárny v Evropě budí obavy z možné jaderné katastrofy a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) intenzivně vyjednává ve snaze dostat své inspektory do zařízení. Ministři obrany Francie Sébastien Lecornu a Ruska Sergej Šojgu se v telefonátu shodli na důležitosti návštěvy elektrárny inspektory MAAE.

„Jsme velmi, velmi blízko,“ dohodě o inspekci, uvedl Grosssi v rozhovoru se stanicí France24. Návštěva by podle něj mohla přijít v řádu dnů a nikoliv až týdnů.

O nezbytnosti inspekce MAAE v Záporoží podle Grossiho panuje všeobecná shoda, je to ale velmi komplexní operace, která si žádá přípravy. Před cestou je třeba vyřešit i ryze praktické problémy, například jak se do elektrárny, která je ve válečné zóně, bezpečně dostat nebo jak projet přes sporná území, uvedl Grossi. Vedle starosti o fyzickou bezpečnost je nezbytná také dohoda o tom, co přesně budou inspektoři na místě dělat, dodal. Zmínil rovněž své dvě předchozí návštěvy Ukrajiny, které ho zavedly do Černobylu a na jih země.