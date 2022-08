„Všichni se obáváme možné návštěvy MAAE. Že (Rusové) připraví nějaké provokace a vinu svalí na Ukrajinu. Zdá se, že to je přesně to, co plánují,“ řekl jeden inženýr listu The Telegraph.

MAAE ve čtvrtek uvedla, že návštěva elektrárny mezinárodními inspektory je blízko. Měla by proběhnout ještě před pátým zářím. Důležitost návštěvy zdůrazňuje Kyjev, ale i Moskva, podle něhož je to „top priorita pro Rusko“.