Když zabiješ Ukrajince, máš z toho erekci. Ruský sadista se vyznal na videu

„Když jde muž do války, vyjádří tím své sexuální tužby. Je to stejné, jako když jste nadržení. Všichni si říkají: ‚Ach, já chci bojovat!‘ Je to jako touha šu*at. Například když zabijete prase – a všichni víte, koho tím myslím –, těší vás vědomí, že jste z nějaké ženy udělal vdovu,“ neostýchal se o svých pocitech porozprávět ruský neonacista Jevgenij Rasskazov.