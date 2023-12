Ukrajinci u Hadího ostrova sestřelili ruský bombardér, zasáhli i ropný terminál

„Už dlouho jsme v inventáři neměli sestřelené ruské sušáky,“ napsal Oleščuk ve svém oslavném příspěvku na sociální síti Telegram o údajném zničení letounu Suchoj Su-24. Kromě toho popřál Ukrajincům ke Dni ozbrojených sil, který se na Ukrajině slaví 6. prosince.

Agentura Unian a portál Ukrajinska pravda kromě toho s odvoláním na své zdroje napsaly o zasažení ropného terminálu v krymském městě Feodosiji. Terminál je podle Unianu důležitým objektem infrastruktury a zásobuje palivem ruská vojska. „V areálu terminálu je asi 30 zásobníků paliva, a tak to Rusům krásně hořelo,“ citoval Unian svůj zdroj.

Už ráno agentura Unian psala, že podle informací na sociálních sítí se ve Feodosiji a Kerči na Krymu ozvalo několik výbuchů. Moskva dnes pouze uvedla, že ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila dohromady 41 ukrajinských dronů nad Krymem a Azovským mořem.

Ukrajinské drony dnes kromě toho podle informací portálu Ukrajinska pravda na různých místech na Krymu zasáhly dva radarové systémy, raketový systém a stanoviště vrtulníků. Tvrzení válčících stran nelze nezávisle ověřit.

Kyjev se obává odložení pomoci USA

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v Americkém mírovém institutu (USIP) v úterý uvedl, že odložení americké vojenské pomoci Kyjevu, o které se debatuje v Kongresu USA, by vytvořilo velké riziko, že Ukrajina válku s Ruskem prohraje. Americké senátory má v úterý za zavřenými dveřmi prostřednictvím videospojení oslovit prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jermak promluvil v USIP během své druhé návštěvy Washingtonu za několik týdnů, podotkla agentura Reuters, podle něhož se šéf ukrajinské prezidentské kanceláře v USA snaží přesvědčit zákonodárce a představitele administrativy, aby Kongres schválil nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu.

V Kongresu se stále nerýsuje dohoda mezi demokraty a republikány ohledně financování další podpory určené Ukrajincům a Bílý dům stupňuje svá varování, že další průtahy mohou mít pro Kyjev katastrofální následky.

Vyčlenění dalších desítek miliard dolarů brzdí požadavek republikánů, aby byl nový balík spojen se zpřísněním americké imigrační politiky. Vyjednávání o tomto bodu se v Senátu v posledních dnech zadrhla, uvedla americká média.

Americká vláda v říjnu požádala Kongres o zhruba 106 miliard dolarů (na 2,4 bilionu Kč), z nichž by přibližně 61 miliard putovalo na vojenskou a ekonomickou podporu Kyjeva.

Dalšími položkami v balíku jsou peníze pro Izrael či prostředky na posílení ostrahy americko-mexické hranice, kam letos v rekordních počtech přicházej migranti prchající především ze zemí Latinské Ameriky.

Ukrajina naléhavě potřebuje více munice a dalších zbraní, aby se pokusila zvrátit vývoj na bojišti, upozornil list The New York Times. Protiofenzíva země proti ruským invazním silám na jihu Ukrajiny dosud nesplnila své cíle a jednotky vyslané Moskvou na některých místech přecházejí do útoku.

1. prosince 2023