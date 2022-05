Štěkání NATO u ruských dveří, zkoušení zbraní. Papež přemítal nad Ukrajinou

Papež František ostře zkritizoval pokračování války na Ukrajině a vyjádřil vážné pochybnosti o tom, že by mohla v brzké době skončit, a to navzdory i ujišťování maďarského premiéra Viktora Orbána, že ruský prezident Vladimir Putin boje chtěl uzavřít do 9. května. Pozastavil se také nad mírou brutality, která konflikt provází.