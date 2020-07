VIDEO: Ruská průvodčí zasypala násilníka údery, přidaly se i další ženy

Mladík před rozlíceným osazenstvem tramvaje uprchl. Policii podle serveru Life.ru zavolala průvodčí, která při útoku utrpěla pohmoždění hrudníku. Opilec reagoval agresivně na její upozornění, že v takovém stavu by neměl cestovat veřejnou dopravou.

Násilníkem byl podle serveru 24letý obyvatel města, který už má záznam v rejstříku za majetkovou trestnou činnost. O vině a trestu se rozhodne po vyšetření muže na psychiatrii.

Pod záběry se podle ruských médií rozpoutala více než živá diskuse. „Práce s lidmi je nejtěžší,“ komentoval potyčku jeden z přispěvatelů. Další vyzdvihovali reakci průvodčí a vyjadřovali jí obdiv. „Nandala mu jak se patří,“ napsal jiný. Objevily se také návrhy trestu pro útočníka, že by měl „pět let pracovat jako průvodčí.“ A jeden z diskutujících přidal varování: „Žen se ani nedotkni - ne proto, že jsou křehké, ale protože je to smrtelně nebezpečné.“