S Putinem "na věčné časy". Rusové v referendu hlasují o ústavních změnách

11:13 , aktualizováno 11:13

Ruští voliči začali v referendu hlasovat o změnách ústavy, které by mimo jiné mohly otevřít prezidentu Vladimiru Putinovi cestu k setrvání u moci až do května 2036. Do ústavy mají být zapsány také některé konzervativní hodnoty, včetně zmínky o Bohu či o manželství jako svazku muže a ženy. Hlasování skončí 1. července.