Výmysl a lest, odmítá Rusko zprávy, že má novou kosmickou jadernou zbraň

„Nemohu to nijak komentovat. Ale je zřejmé, že se Bílý dům za každou cenu snaží přimět Kongres, aby hlasoval o návrhu zákona o finanční pomoci. Uvidíme, jaké lsti Bílý dům využije,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s odkazem na balík pomoci v hodnotě 95,3 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun), který se v Kongresu snaží prosadit americký prezident Joe Biden. Velkou část prostředků chce Washington poskytnout Ukrajině, která se už bezmála dva roky brání ruské invazi.

Americká média uvedla, že vláda Spojených států informovala Kongres a spojence v Evropě o nových zpravodajských informacích ohledně ruských jaderných schopností, které by mohly představovat mezinárodní hrozbu. List The New York Times (NYT) či stanice ABC ve středu s odkazem na své zdroje uvedly, že zpravodajské informace souvisejí s pokusy Ruska vyvinout kosmickou protisatelitní jadernou zbraň. Další zdroje stanici CNN a jiným médiím řekly, že varování souvisí s Ruskem a operacemi ve vesmíru.

NYT s odkazem na nejmenované činitele uvedly, že informace jsou závažné, ale zmíněná „schopnost“ je stále ve vývoji a Rusko ji dosud nenasadilo. Nepředstavuje proto podle nich naléhavou hrozbu pro USA, Ukrajinu nebo americké spojence v Evropě. Jaderná zbraň se na oběžné dráze nenachází, dodali činitelé. Informace jsou přísně utajované a představitelé tvrdí, že je s ohledem na zdroj nelze odtajnit.

„Zprávy jsme viděli. Zapadá to do trendu poslední dekády, kdy se Američané zabývají zlomyslnými pomluvami a připisují nám nejrůznější činy a záměry,“ řekl podle agentury TASS Rjabkov, pod jehož agendu spadá i kontrola zbrojení.

Ruská invaze na Ukrajinu z února 2022 vyvolala největší konfrontaci mezi Západem a Ruskem od kubánské krize v roce 1962, připomíná agentura Reuters. Moskva i Washington varovaly před rizikem konfliktu mezi NATO a Ruskem.

Rusko i Spojené státy, zdaleka největší jaderné mocnosti, vyjádřily politování nad postupným rozkladem vzájemných dohod o kontrole zbraní, jejichž cílem bylo zpomalit závody ve zbrojení za studené války a snížit riziko jaderné války.