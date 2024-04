USA Rusy varovaly, že útok hrozí přímo v hale Krokus. Moc obecné, tvrdila Moskva

Více než dva týdny před tím, než teroristé zaútočili na předměstí Moskvy, sdělila americká vláda ruským představitelům, že cílem by mohla být právě populární koncertní síň Crocus City Hall na okraji metropole. S odvoláním na americké činitele to napsal deník The Washington Post. Moskva tvrdila, že americká varování byla příliš obecná, aby pomohla útoku předejít.