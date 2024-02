Ruská jaderná hrozba ve vesmíru? Půjde patrně o pohon, ne o zbraň, míní expert

Je možné, aby Rusko disponovalo novou jadernou zbraní ve vesmíru?

Zatím o tom víme velmi málo. Samozřejmě chápu, že to tak nyní podává většina médií, ale ono to zřejmě nebude tak, jak je myšleno.

Spíš se jedná o záležitost překladu, protože je rozdíl nukleární zbraň a nukleární pohon. Už jsem to u nás v médiích takto prezentované viděl.

Bavil jsem se o tom se zahraničním kolegou-fyzikem. I podle něj půjde pravděpodobně o techniku, která má jaderný pohon. O tom hovoří i můj kolega James Acton. Píše „nuclear powered“, nikoliv „armed“. Tedy pohon, ne výzbroj.

(((James Acton))) @james_acton32 .@NewsHour reporting that the Russian mystery weapon may be a nuclear-POWERED (not a nuclear-armed) anti-satellite system.



If so, it could be highly effective, though also grossly irresponsible. (1/n)



https://t.co/vz7xcEFTti https://t.co/amOyg124Lm oblíbit odpovědět

Co to v praxi znamená? Může jít o prostředek na likvidaci například vojenských či telekomunikačních satelitů?

Magnetické spektrum by mohlo poměrně rozsáhle satelity ničit, nevylučuji tedy žádnou variantu. Nicméně je brzo na soudy, máme jen omezené informace. Hlavně nevíme žádné bližší technické detaily, které schopnosti mohou naznačit.

Dokud tedy nebudou bližší informace, můžeme jen spekulovat o účelu? Je i možné umístění taktických jaderných hlavic na nějaký vesmírný nosič?

To se nedá vyloučit, konec konců už od studené války se toto vše diskutuje. Ano, i to je samozřejmě možné. Jaderná zbraň na orbitě může zasáhnout jakýkoliv cíl na světě. Ale opět se vracíme k debatám, které známe z dob dávno minulých a bez hlubší analýzy toho, co se nyní odhalilo to je spekulace.

Ale technicky to možné je?

Ano, samozřejmě, technicky to možné je.

Dávalo by smysl, aby Rusko při současných možnostech mezikontinentálních střel vynášelo na orbitu jaderné rakety?

Americký kongres by měl přinést bližší informace, protože jak opakuji, zatím se jen domníváme a neznáme bližší podrobnosti. Ale za sebe mohu říci, že by to nedávalo smysl. Spíš bych opravdu pracoval s variantou, že se jedná o zařízení na jaderný pohon, které může samozřejmě mít funkci pro likvidaci satelitů.

Byl by pro takovou zbraň, respektive prostředek, jaderný pohon výhodnější?

Určitě ano. Může to být pak velmi efektivní, dlouhodobě působící, rezistentnější vůči nějakému generickému protiútoku. To logiku dává. Ale počkejme si na více informací.