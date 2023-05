Byl tam vůbec? Kreml si chtěl nasazením Peskova získat Rusy, sklidil nedůvěru

„Nikolaj Peskov sloužil na frontě jako kdokoliv další. Jako dělostřelec stál po kolena v blátě a s*ačkách, obsluhoval raketomet Uragan,“ prohlásil na konci dubna šéf Wagnerovců Jevgenij Prigožin. Dmitrij Peskov pobyt svého syna na Ukrajině potvrdil, ale odmítl zabíhat do podrobností.

Podle Abbase Galljamova, někdejšího spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina a nyní nezávislého experta, „odhalení“ nepřišlo náhodou.

„Jednou z hlavních výtek Rusů vůči režimu je, že na veřejnost přenáší negativní důsledky svých rozhodnutí, ale mlčí o svých výhodách. Ve válečné době je tato nespravedlnost vnímána obzvlášť ostře, protože nejde jen o ekonomické příjmy, ale o život jako takový,“ řekl Galljamov portálu The Moscow Times. „Proto Kreml spustil projekt, v rámci něhož se příslušníci elity vydávají na bojiště a tváří se jako účastníci speciální vojenské operace,“ dodal.

Rusko nutně potřebuje další muže

Důvod je jednoduchý. Rusko se po čtrnácti měsících bojů na Ukrajině potýká s akutním nedostatkem vojáků a usilovně se snaží získat nové. Plakáty lákající muže do služeb vlasti visí v ulicích, zastávkách, úřadech, ubytovnách i školách. Mas hrnoucích se dobrovolně na bojiště se však Moskva navzdory slibování tučných odměn nedočkala.

Obří ruské ztráty Rusko se na Ukrajině potýká s akutním nedostatkem vojáků. Podle Washingtonu ztratilo za posledních pět měsíců sto tisíc lidí, z toho přes dvacet tisíc jich zemřelo. Celkový počet zabitých či zraněných ruských vojáků odhadují západní činitelé na 200 tisíc.

Podle Galjamova je zpráva o nasazení Nikolaje v první linii dalším krokem v náborové kampani. Ruská veřejnost si ovšem v posledních dnech klade otázku, jestli se Peskov mladší na bojiště skutečně dostavil. V příběhu o jeho hrdinství je totiž čím dál více nesrovnalostí.

Věci nepřidává na důvěryhodnosti ani fakt, že třiatřicetiletý Nikolaj v září naletěl novinářům vydávajícím se za odvodní komisi. Když mu po telefonu nařídili, aby se druhý den dostavil na komisariát, vytáhl na ně svého otce. „Já jsem Peskov, vyřeším si to na jiné úrovni,“ tvrdil.

Reportéři napálili také Alexeje Mišustina, syna ruského premiéra Michaila Mišustina. Ten jim zase opáčil, že „studuje a nemá chuť bojovat“.

Proč v bahně? A co ty pokuty za rychlost?

Nyní Nikolaj tvrdí, že touha bojovat za matičku Rus se v něm zrodila hned poté, co novinářům položil telefon. „Cítil jsem, že je to moje povinnost. Nemohl jsem sedět stranou a dívat se, jak tam jdou kamarádi i ostatní. Můj otec je na mě hrdý,“ řekl listu Komsomolská pravda s tím, že si vysloužil medaili za statečnost. Wagnerovce Nikolaj označil za „přátelský kolektiv“.

Nikolajovo hrdinství začali okamžitě opěvovat přední ruští propagandisté v čele s moderátorem Vladimirem Solovjovem. „Bojoval s Wagnerovci a stal se slavným. Jakou měl také jinou možnost, když je synem známého maršála a důležitého státníka,“ hřímal Solovjov. Ten ve svém pořadu rovněž odvysílal s rozhovor s Nikolajem, jenž údajně vznikl na frontě.

Prigožin tvrdí, že Peskov mladší strávil v bojích téměř šest měsíců jako člen posádky raketometu. „Vystupoval pod falešnou identitou, aby utajil svou pravou totožnost,“ uvedl. Pochybnosti mají ale i další experti.

„Raketové systémy Uragan jsou obvykle umístěné desítky kilometrů od bojiště. Mají dostřel až pětatřicet kilometrů. Rizika při jejich obsluze jsou minimální, nevím, proč by u toho někdo měl stát po kolena v bahně,“ uvedl na Twitteru zakladatel organizace Conflict Intelligence Team Ruslan Levijev.

Tvrzení o půlročním pobytu ve válečné vřavě nepřidává ani to, že Nikolajův automobil Tesla X byl podle portálu Meduza během podzimu opakovaně přistižen v Moskvě při porušování rychlostního limitu. Ačkoli nelze s jistotou říci, že řídil Nikolaj, podle webu jde o jeho „oblíbené auto“.

„Je zřejmé, že chtěli ukázat, že operace se účastní i děti elity, ale nepovedlo se jim to. Kdyby to udělali transparentně, na veřejnost by to zapůsobilo. Ale vzhledem k tomu, že jde zřejmě o podvrh a Nikolaj Peskov možná na Ukrajině vůbec nebyl, byl efekt na společnost spíše negativní,“ míní Galljamov.