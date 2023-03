Putinovým fetišem je síla. Nesnese pocit, že prohrál, míní autor jeho projevů

„Měl jsem z Putina dojem, že je dobrým manažerem. Byl velmi racionální, velmi logický. V té době byste si neuměli představit, že by dělal něco z toho, co dělá teď. Uměl se ptát a dával si pozor na to, aby na lidi při poslouchání jejich odpovědí netlačil. Protože když jste velký šéf a vyjádříte nějaký svůj názor, všichni se ho najednou budou snažit podpořit místo toho, aby dali najevo svůj vlastní. Tomu se Putin velmi chtěl vyhnout,“ vypráví Abbas Galljamov.