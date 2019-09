Rusko pustilo herce. Odsoudilo Svědky Jehovovy. Šamana hnalo do blázince

14:35 , aktualizováno 14:35

Ruská justice podmínečně propustila na svobodu herce Pavla Ustinova, který byl počátkem týdne odsouzen na 3,5 roku do vězení za údajné napadení policisty při protivládní demonstraci. Naopak do vězení míří šest Svědků Jehovových kvůli extremismu. A detence v blázinci hrozila šamanovi, který mířil ze Sibiře do Moskvy, aby z Kremlu vyhnal prezidenta Vladimira Putina.