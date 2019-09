Na Sibiři zatkli šamana, který šel pěšky vyhnat z Kremlu Putina

Místní média uvedla, že Alexandra Gabyševa ve čtvrtek ráno u vesnice Vydrino na hranici regionu Burjatska a Irkutské oblasti unesli ze stanového tábora ozbrojení a maskovaní muži, zřejmě příslušníci bezpečnostních složek.



Gabyšev může být obviněn z organizace extremistické skupiny, řekl zpravodajskému portálu Znak.com jeden ze šamanových přívrženců. Krátká zpráva zveřejněná na webové stránce místní policie uvedla, že byl zadržen člověk hledaný pro spáchání zločinů v Republice Sacha (Jakutsko) na severovýchodě Ruska. Podle médií odpovídá popisu právě Gabyšev.

This self-professed shaman warrior is walking 8,000 kilometers from Yakutsk to Moscow to topple Putin, with stops to rally people along the way. He should get there around May next year. pic.twitter.com/FuPu2Ryxom