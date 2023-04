Na sílu odpovíme jedině silou. Bělorusko straší Západ jadernými zbraněmi

„Pokud nepřátelská rétorika bude pokračovat, tak to bude další krok. Na sílu odpovíme jedině silou. Ničemu jinému na Západě neporozumí,“ řekl Chrnin podle serveru Lenta.ru.

Připomněl, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu ohlásil poskytnutí raket Iskander běloruskému spojenci na počátku dubna. Zmínil tehdy, že tyto rakety mohou nést jak konvenční, tak jaderné hlavice.

Chrenin podle státní agentury Belta také prohlásil, že i bez jaderných zbraní bylo Bělorusko cílem západních arsenálů, a že západní politici se nebojí jaderných zbraní v Bělorusku, ale odhalení, že hrozba z Východu je výmysl. Vždyť běloruský vůdce Alexandr Lukašenko označil jaderné zbraně za krajní opatření, které nebude uplatněno, řekl ministr.

Státní agentura také citovala vyjádření ministerstva obrany, podle kterého běloruští piloti a technici dokončili pod vedením zkušených ruských instruktorů výcvik v použití bitevních letounů Su-25, a to včetně „speciální bojové munice“. To obvykle bývá krycí název pro jaderné zbraně.

Ruský prezident Vladimir Putin ohlásil minulý měsíc, že rozmístí v sousedním Bělorusku taktické jaderné zbraně. Podle Putina tím Moskva neporušuje žádná ujednání o nešíření jaderných zbraní. Stavba skladu pro jaderné zbraně má být v Bělorusku dokončena k 1. červenci. Putin také řekl, že Rusko pomohlo Minsku modernizovat deset letadel, která jsou schopná nést jaderné zbraně, a připomněl, že už dříve Bělorusko získalo střely Iskander, které také mohou nést jaderné hlavice.

Pozorovatelé předpokládají, že Putinovy zastřené hrozby souvisí s tím, že Ukrajina se už déle než rok brání ruské ozbrojené agresi a západní státy ji podporují též dodávkami vojenské techniky i munice. Více či méně otevřené hrozby jaderným arzenálem přitom z Moskvy zaznívají opakovaně. Například i loni v září Putin současně s oznámením o částečné mobilizaci pohrozil použitím jaderného arzenálu.

Taktické jaderné zbraně s menší výbušnou silou jsou určené pro využití na bojišti a nejsou tak ničivé jako strategické jaderné zbraně. Analytik Nikolaj Sokol z vídeňského Centra pro odzbrojení a nešíření jaderných zbraní (VCDNP) agentuře AP řekl, že rozhodnutí o rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku je pro Rusko významná změna postoje.

„Rusko bylo vždy velice hrdé na to, že nemá žádné jaderné zbraně mimo své území. To teď mění a je to velká změna,“ řekl.