Opravdu se Moskva chystá umístit své jaderné hlavice v Bělorusku? A co by to znamenalo pro Minsk do budoucna?

Oznámení padlo z úst ruského prezidenta jen několik dní poté, co ve společném prohlášení se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem požadoval, aby jaderné velmoci nerozmísťovaly své hlavice v zahraničí a aby naopak ty stávající stáhly zpět.