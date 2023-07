Putin si kupuje přízeň Afriky, na summitu odpustil dluhy za 23 miliard dolarů

„Rusko se zapojuje do iniciativ na snížení dluhového břemene afrických zemí. Celková suma námi odepsaného dluhu nyní představuje 23 miliard dolarů (505,5 miliardy korun),“ tvrdil Putin. Doplnil, že na základě požadavků afrických zemí vyčlení Moskva za tímto účelem dalších 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun).

Rusko před více než týdnem pozastavilo svoji účast v obilných dohodách zprostředkovaných loni OSN, které i přes válku na Ukrajině umožňovaly vývoz obilí a dalších potravin z napadené země a pomohly zajistit potravinovou bezpečnost ve světě. Nyní Rusko podle Kyjeva opakovaně útočí na ukrajinské přístavy a další infrastrukturu, která umožňuje export potravin z Ukrajiny.

Putin africké lídry ujišťoval, že Rusko bude „zodpovědným“ dodavatelem zemědělské produkce a že bude dovážet ruské obilí a další zemědělské produkty do nejchudších zemí a regionů, a to i zdarma. Ve čtvrtek slíbil, že Rusko bude po dobu několika měsíců dodávat zdarma tisíce tun obilí do Somálska, Zimbabwe, Burkiny Faso nebo Eritreje.

K obnově obilných dohod v pátek na summitu vyzval egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. „Je nezbytné dosáhnout shody ohledně obilné dohody,“ uvedl a vyzval k rychlému jednání.

Putin mimo jiné tvrdil, že problémy na globálním trhu s potravinami a energiemi vznikly ještě před „situací s Ukrajinou“, a to během covidové krize. Ceny podle něj prudce vzrostly, když se Západ snažil masivní emisí peněz čelit hospodářským dopadům pandemie.

„Rusko a Afrika hájí mezinárodní právo“

Tvrdil také, že Rusko pozorně studuje mírové iniciativy týkající se Ukrajiny, s nimiž africké země přicházejí. O jaké přesně iniciativy jde, nepřiblížil, všimly si agentury. Tvrdil ale, že Rusko, které před více než rokem Ukrajinu vojensky napadlo, ctí mezinárodní právo.

„Rusko a africké státy společně vystupují za vybudování nové a spravedlivější architektury světového řádu, společně hájí mezinárodní právo, Chartu Spojených národů a klíčovou roli této světové organizace,“ citovala Putina ruská agentura TASS.

Na dvoudenní summit do Petrohradu přijelo 17 hlav afrických států. Zastoupeno je ale podle dřívějšího oznámení Kremlu 49 z 54 afrických zemí prostřednictvím velvyslanců nebo vysoce postavených vládních představitelů.

Mnohé africké země pohlížejí na ruské aktivity na Ukrajině shovívavěji než zbytek světa. Rezoluci odsuzující ruskou agresi na Ukrajině, kterou v únoru 2022 přijalo Valné shromáždění OSN, podpořila jen zhruba polovina afrických států.

Rusko se v některých afrických zemích nepřímo prostřednictvím žoldnéřů angažuje v ozbrojených konfliktech. Jednou ze zemí, kde působí žoldnéři z ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti, je Středoafrická republika. Wagnerovci tam podle Reuters od roku 2018 bojují na straně vládních sil. Prezident Faustin Archange Touadera prohlásil, že vztahy Středoafrické republiky s Ruskem pomohly „zachránit demokracii“ v zemi.

V Petrohradu se v souvislosti se summitem objevil i zakladatel skupiny Jevgenij Prigožin. V médiích se šířila fotografie, na níž si v petrohradském hotelu potřásá rukou s představitelem Středoafrické republiky Freddym Mapoukaou, který podle médií zastává funkci šéfa protokolu prezidentské kanceláře. Podle zprávy BBC jde o první potvrzený doklad toho, že se Prigožin po nepodařené vzpouře wagnerovců z června proti armádnímu vedení nachází v Rusku. Jednotky skupiny se přitom v minulých týdnech přesouvaly do Běloruska.