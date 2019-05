Rumunské čarodějky se globalizují. Na internetu dávají rady ve videích

„Opravdu schopná čarodějka dokáže vyřešit problémy na dálku,“ tvrdí dvacetiletá čarodějka Cassandra Buzeaová. „To, co působí kouzla, není telefon nebo Facebook. Jsou to naše zaříkávání, obřady, které provádíme a stačí se jeden druhému podívat do očí, aby vše fungovalo,“ dodává.



Kvůli rozšíření internetu rumunské čarodějky postupně svoji prastarou magickou praxi přesouvají na web. Kouzla a čáry jsou v Rumunsku dlouhodobě považovány za lidový zvyk. Řada představitelek tohoto řemesla se snaží nalákat zákazníky z Evropy, Asie a Spojených států.

Buzeaová říká, že mladé generaci se podařilo přesvědčit tu starší o síle internetu a její matka se rychle přidala. „Nic se nezměnilo, řemeslo zůstává pořád stejné, ale je pro nás daleko snazší být v kontaktu s klienty ze zahraničí,“ pochvaluje si výhody éry internetu Michaela Mincaová, která čarodějskému umění naučila svoji dceru.

Rumunské čarodějky nemohou prozradit, kolik vydělávají, ale cena za věštění z tarotových karet začíná na padesáti eurech (asi 1280 korun). Nicméně mnoho speciálních rituálů, které se často týkají peněz, lásky nebo zdraví, trvá týdny a mohou jich být stovky.

Čarodějky sesílají kletby na zkorumpované politiky

Čarodějky také říkají, že v poslední době pozornost zaměřily na politiku a přidaly se k protestům proti korupci. Mincaová vypráví, jak se propojila s devíti kolegyněmi a kolegy z okultní branže z Evropy a Spojených států, aby prokleli rumunské poslance považované černokněžnicemi za zkorumpované.



Skupina na internetu živě vysílala společný obřad namířený proti těm, „kdo nedělají svoji práci, kdo mají zlé úmysly“, s cílem tyto lidi z jejich současných pozic vypudit a přiřknout jim zdravotní problémy.

Mincaová říká, že společně s dalšími čarodějkami chce využít sílu internetu i před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. „S tímto rituálem budeme pokračovat 25. května. Máme naplánovaný mocný rituál namířený proti rumunské vládě a 26. května, kdy se volby budou konat, provedeme „kouzlo pro dobro naší země,“ slibuje.

Mezinárodní nevládní organizace Transparency International řadí Rumunsko mezi země Evropské unie s nejvyšší mírou korupce a Evropská komise (EK) stav tamní justice sleduje od vstupu tohoto státu do EU v roce 2007.

EK se obává, že rumunští vládní sociální demokraté v uplynulých dvou letech legislativními a personálními kroky postupně omezují nezávislost justice. Prosadili také změny trestního zákoníku, které podle Bruselu znamenají zvrat po desetiletí demokratických a tržních reforem.