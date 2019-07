Posílám léky na Ukrajinu, pomáhají Češi i tamní celníci, řekl Prokopjuk

„Současné prezidentské volby probíhaly ve stylu Orwella. Nynější prezident není můj šálek kávy, nesmíme volit podle minulosti, ale podle současnosti,“ řekl v Rozstřelu Prokopjuk o Volodymyru Zelenskym.

Ukrajina podle něj vykazuje znaky korupce. „Na Ukrajině je přes šest tisíc soudců, 40 z nich jsou milionáři. To je prvním projevem korupce. Někteří soudci třeba neuvedli do majetkového přiznání vůbec nic, znamená to, že bydlí na ulici,“ uvedl s tím, že Ukrajina potřebuje změnu. „Věřím, že změna přijde,“ dodal.

Prokopjuk už třetím rokem pomáhá raněným ukrajinským vojákům i dobrovolníkům sháněním léků, které nakupuje i dostává v ČR a posílá do Hlavní vojenské klinické nemocnice v Kyjevě. „Na Ukrajině je velké množství raněných, země to sama nezvládá,“ vyprávěl.



Obstarávat i dražší léky pomáhá Prokopjukovi jeho malířský talent. Pořádá čas od času vernisáže svých obrazů, jako vstupné požaduje běžné léky, které mají lidé doma v lékárničkách. Roli kurýra pak zajistí třeba řidič autobusu.



Prokopjuk promluvil i o seriálu Černobyl. „Seriál byl hodně realistický. V době výbuchu elektrárny jsem studoval v Kyjevě. Lidé, kteří věděli co se stalo, utíkali kudy mohli, vlaky byly beznadějně vyprodané. Na tragédii se zapomíná, ale seriál události znovu připomněl,“ popsal jadernou katastrofu.

Léčitel a vymítač kouření

Rostislav Prokopjuk je někdy nazýván „vymítačem kouření.“ Specializuje se na psychologii závislosti. Mnoho pacientů svědčí o tom, jak je dokázal odnaučit kouření během jediného krátkého sezení. „Kouření je pomalá sebevražda. Kuřáci zabíjí sami sebe, nemají se rádi,“ říká.

Narodil v roce 1958 na ukrajinské Volyni, je absolventem Vědecko-metodologického centra Džuny Davitašviliové v Moskvě a Mezinárodního medicínského centra v Kyjevě. V roce 1991 založil v ČR Centrum zdraví Aura.