Čestné tituly udělil Putin městům, které před několika měsíci Rusové těžce dobývali. Podle agentury TASS je to „za odvahu, statečnost a masové hrdinství projevené obránci města v boji za svobodu a nezávislost vlasti“.

V Sovětském svazu byly městům udělovány tituly „Město hrdinů“ nebo „Pevnost hrdinů“. Tyto tituly získaly Volgograd (dříve Stalingrad), Kerč, Kyjev, Leningrad (dnes Petrohrad), Minsk, Moskva, Murmansk, Novorossijsk, Oděsa, Sevastopol, Smolensk, Tula a také pevnost Brest.

„Město vojenské slávy“ se vyhlašuje od roku 2006.. Prvními, které tento titul získaly v dubnu 2007, byly Belgorod, Kursk a Orel. Nyní má v Rusku 45 měst s tímto oceněním.

Nyní okupovaná ukrajinská města zahrnulo nyní Rusko do svého území. Melitopol byl během druhé světové války hlavním centrem odporu během operace na Donbasu. Na podzim roku 1943 se díky tomu podařilo Rudé armádě zablokovat krymské seskupení německých jednotek a vytvořit podmínky pro osvobození Krymu a jihu Ukrajiny.

Mariupol dobyla Rudá armáda v září 1943 jednotkami 44. armády za asistence obojživelného útoku. To předurčilo další průběh celé vojenské operace na Ukrajině.

Melitopol i Mariupol nyní ovšem zažily hrůzy války znovu. Zejména Mariupol je zničen z 90 procent.

Po pádu Chersonu označil penzionovaný americký generál Ben Hodges Melitopol a Mariupol za další cíle ukrajinské osvbozovací války. Hodges, který býval velitelem amerických pozemních sil v Evropě, odhadl, že ukrajinské síly by města mohly obsadit do ledna příštího roku. Pak by se mohly pustit do osvobozování Krymu, anektovaného Ruskem na jaře 2014.

