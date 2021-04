Britská varianta koronaviru mohla vzejít od psů, tvrdí čínští vědci

Britská varianta B117 vykazuje oproti běžnému kmeni koronaviru větší infekčnost. Prudce se rozšířila do celého světa, vědci se proto snaží odhalit, jak tato mutace vůbec vznikla.

Výzkumníci ze šanghajské Státní klíčové laboratoři molekulární biologie se domnívají, že by mohla pocházet ze psů. V několika vzorcích objevili rané formy B117, uvádí list The South China Morning Post.

Vzorky zahrnovaly devět mutací, které se jen minimálně objevily i u lidí. Výzkumníci si myslí, že těchto devět mutací se postupně vytvářelo.

„Tito předci (britské) varianty u psovité čeledi zahrnovaly převážně všechny mutace, jimiž oplývala raná varianta B117. Mohly se po prudkém mutačním období přelít zpět na lidi,“ uvádí v nerecenzované studii profesor Čchen Luo-nan.

Šanghajští vědci soudí, že varianta poprvé objevená v Kentu vznikla zřejmě mimo Velkou Británii. Mutace se podle nich rozvinuly na hostiteli jiného než lidského původu. Výzkumníci považují za nejpravděpodobnějšího kandidáta psy, nevylučují však ani možnost, že hostiteli byli norci či kočky.

Kmeny koronaviru nalezené u psů nebyly úplně stejné jako ty, které se objevily u prvních britských pacientů s novou variantou koronaviru. Vědci stále mají k dispozici poměrně malý počet sekvenací genomů.

Podle Čchü Lien-tunga, profesora virologie z Charbinského veterinárního výzkumného ústavu, některé rané formy B117 mohou chybět v dostupné genomické databázi, je proto třeba dalších důkazů k potvrzení teorie.

Velký problém

Pokud by psi skutečně byli hostiteli viru, pak podle vědců „máme velký problém“. „Skoro všechna naše opatření v boji s pandemií se týkají lidí. Pokud by musely zahrnovat i zvířata, změnilo by to kompletně vše,“ varuje Čchü Lien-tung. Podle virologa by se musely vyrábět i speciální vakcíny pro zvířata.

Britští a američtí výzkumníci též objevily současnou britskou variantu u psů. Není ale podle nich zatím jisté, zda jsou zvířata přenašeči. Vše zatím nasvědčuje spíše tomu, že se nakazili od lidí.

Americké úřady proto vyzývají majitele psů, ať si v případě příznaků onemocnění či pozitivních testů zaujali nezbytná opatření a vyhýbali se kontaktu se svými mazlíčky. Pokud by byl kontakt přesto potřeba, mají nosit rukavice a roušky.