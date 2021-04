Mutacím nezabráníme. Musíme ale včas podchytit ohnisko, říká imunolog

„Sekvenování, tedy určování toho, jaká varianta se kde vyskytuje, kde se začíná rodit ohnisko, ze kterého se šíří nová varianta, se u nás zdaleka nedělá dostatečně. Měla by být priorita ministerstva zdravotnictví tohle zorganizovat a zaplatit, protože to je něco kriticky důležitého,“ zdůraznil v pořadu Interview imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.



Tvorbě mutací se nedá zabránit

Na sekvenování vláda vyčlenila před dvěma týdny 160 milionů korun, což by umožnilo zkoumat přibližně 8 400 vzorků měsíčně. Podle Hořejšího je to ale strašně málo. „Mělo by to být několikanásobně víc. Je to nástroj, který nás může ochránit od velkého průšvihu, takže by se na tom nemělo šetřit,“ varoval imunolog s tím, že kdyby do toho vláda investovala třikrát tolik, vyplatilo by se to.



Tvorbě mutací se podle Hořejšího nedá zabránit, protože probíhají spontánně. „Čím víc je viru v populaci, tím je větší pravděpodobnost, že někde vznikne nějaká mutace. Tu a tam se objeví špatná mutace, která se rychleji šíří nebo má horší průběh nebo uniká protilátkám. Jediná obrana proti tomu je, abychom udržovali co nejnižší celkový počet případů v populaci,“ vysvětlil odborník.

O indické mutaci zatím pořádně nic nevíme

O indické variantě odborníci zatím pořádně nic nevědí. „Jsou podezření, že by to mohlo být něco nebezpečného, že by se to mohlo rychleji šířit a vyvolávat vážnější onemocnění a hlavně že by to možná mohlo unikat protilátkám, které jsou vyvolávány očkováním nebo proděláním nemoci,“ podotkl Hořejší s tím, že kdyby se tato podezření potvrdila, bylo by to velmi špatné.



„Černý scénář je, že kdyby se nějaká taková varianta opravdu vyskytla a převážila by, celou očkovací akci bychom museli opakovat znovu s novou vakcínou. Musím zdůraznit, že to zatím nevíme, teprve se to dozvíme,“ řekl Hořejší. Podle něj je ale současný špatný vývoj epidemie v Indii způsoben především tím, že „zcela nezodpovědně zrušili některá omezení, zvláště velkých shromáždění.“



Poslouchat odborníky je ta správná cesta

Hořejšímu se líbí, jak resort zdravotnictví pod vedením Petra Arenbergera pracuje. „Jsem potěšen, že se v poslední době ministerstvo zdravotnictví chová tak, že dává na doporučení odborníků, zvláště skupiny MeSES. Já tomu plně důvěřuji,“ usmál se Hořejší.



Zároveň doufá, že se situace v Česku bude nadále zlepšovat. „Situace už je jiná, protože v současné době je velká část obyvatel buď očkovaná aspoň jednou dávkou, nebo prodělala onemocnění, takže tím možnost šíření pro virus klesá,“ doplnil optimisticky Václav Hořejší.