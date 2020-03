Novým typem koronaviru se nakazil pes z Hongkongu, zvířata ho dál nešíří

Dvouletý německý ovčák žil v Hongkongu se svou majitelkou, u niž byla potvrzena nákaza koronavirem. Ihned poté byl s ještě druhým psem z domácnosti umístěn do oddělené karantény, píše deník New York Post.

Psi následně podstoupili testování. Pozitivní test vyšel pozitivně pouze u německého ovčáka, oba však budou testováni opakovaně. Ani jeden z nich nicméně nevykazoval žádné příznaky nákazy.

„Máme potvrzený už druhý případ nákazy novým typem koronaviru u zvířete. Je tedy pravděpodobné, že virus se z člověka na zvíře přenést může,“ tvrdí Malik Peiris, virolog a profesor z Hongkongské univerzity.



Podle hongkongského ministerstva zemědělství však neexistují žádné důkazy o tom, že by se virus mohl přenést ze zvířete na člověka.



To potvrdila i Světová zdravotnická organizace (WHO). Informovala, že dosud není potvrzeno, že by pes, kočka nebo jiné domácí zvíře přenášelo virus COVID-19. Psi samozřejmě mohou ve svém těle mít i několik typů koronaviru, například psí respirační koronavirus (CRCoV), ale nový typ koronaviru COVID-19, který se nyní mezi lidskou populací na celé planetě šíří, nepředstavuje pro zvířata žádné riziko.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo, že přestože se nový typ koronaviru na člověka přenesl pravděpodobně od zvířete, nyní se šíří výhradně mezi lidmi. Úřad upozorňuje, že že psi, kočky ani jiná domácí zvířata nemohou být pro člověka zdrojem nákazy tímto novým typem viru.

Prvním pozitivně testovaným psem byl 17letý pomeranian, též z Hongkongu. Ten po návratu z karantény uhynul. Přesnou příčinu smrti však nešlo prokázat, jelikož jeho majitel odmítl pitvu.